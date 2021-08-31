Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 31 августа 2021 года: свыше 400 000 жителей краевого центра привились от COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru
Массовая вакцинация от коронавируса идет на Кубани уже почти год. За это время прививку от страшной инфекции поставили свыше 1,7 миллиона человек. Почти четверть из них – жителей краевой столицы.
Как стало известно «КП» – Кубань», прививку от COVID-19 поставили 405 901 жителей Краснодара.
- Обстановка с эпидемией на Кубани остается напряженной. Все зараженные находятся под наблюдением, - прокомментировала начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова.
Отмечается, что больницы краевой столицы перегружены. Большая часть пациентов переносят инфекцию в тяжелой форме. По статистике, легче переносят заболевание люди, которые получили вакцину от COVID-19.
Получить вакцину от коронавируса можно в 60 прививочных пунктах в Краснодаре. Сразу несколько из них работают круглосуточно.
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