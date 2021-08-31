Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 31 августа 2021 года: свыше 400 000 жителей краевого центра привились от COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Массовая вакцинация от коронавируса идет на Кубани уже почти год. За это время прививку от страшной инфекции поставили свыше 1,7 миллиона человек. Почти четверть из них – жителей краевой столицы.

Как стало известно «КП» – Кубань», прививку от COVID-19 поставили 405 901 жителей Краснодара.

- Обстановка с эпидемией на Кубани остается напряженной. Все зараженные находятся под наблюдением, - прокомментировала начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова.

Отмечается, что больницы краевой столицы перегружены. Большая часть пациентов переносят инфекцию в тяжелой форме. По статистике, легче переносят заболевание люди, которые получили вакцину от COVID-19.

Получить вакцину от коронавируса можно в 60 прививочных пунктах в Краснодаре. Сразу несколько из них работают круглосуточно.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 31 августа 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 48 заболевших.

Коронавирус в Анапе 31 августа 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получил 21 человек.

Коронавирус в Сочи 31 августа 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 3 жителей.

Коронавирус в Геленджике 31 августа 2021

В Геленджике за последние сутки не выявлено заболевших.

Коронавирус в Туапсе 31 августа 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлено 11 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 31 августа 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция не подтвердилась ни у одного человека.