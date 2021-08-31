Ученые рассказали, может ли затопить Краснодарский край при глобальном потеплении

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Все чаще поднимается вопрос о глобальном потеплении на Земле. Многие уверены – оно приведет к «мировому потопу» за счет повышения уровня океанов. О возможности угрозы для жителей Краснодарского края и Ростовской области рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» научный сотрудник Южного научного центра Российской академии наук, кандидат географических наук Клим Григоренко. Эксперт пояснил, может ли затопить регионы Черным и Каспийским морями.

- Максимальная высота Ростовской области 253 метра, а Краснодарского края - 3346 метров. Уровень Мирового океана должен подняться на десятки метров, чтобы затопить большие территории регионов, - сказал Клим Григоренко в разговоре с «КП» - Кубань».

Но при этом ученый отметил, что такая вероятность очень мала.

- Чем там нас пугают? Повышением уровня моря на два метра к 2100 году? Для Ростовской области и Краснодарского края такой подъем уровня пройдет совершенно незаметно, кроме того, мала вероятность, что этот прогноз оправдается вовсе, - акцентировал сотрудник Южного научного центра РАН.

Ученый напомнил, как закончился последний ледниковый период, и какими процессами это сопровождалось.

- Тогда, примерно 10 тысяч лет назад, таяли действительно огромные массы льда, в океан поступали объемы талых вод, несопоставимые с современными. Даже при полном исчезновении ледниковых шапок Гренландии и Антарктиды. И это привело к быстрому повышению уровня моря на 100 - 120 метров, этот период называется Новоэвксинской трансгрессией. Поэтому об исчезновении Кубани и Дона из-за Мирового потопа речи идти не может, - заключил Клим Григоренко.