У собаки - шесть пальцев, она уникальная: краснодарка нашла в овраге истощенного пса и забрала домой

Если бы её не нашли, она бы погибла

Вечером в один из выходных Анастасия возвращалась домой с подругой из базы отдыха. Девушки ехали из Мостовского района в Краснодар, и когда остановились в районе Майкопа, чтобы выпить кофе в тени лесополосы, увидели в овраге собаку.

- Она сначала лежала там, мы даже подумали, что ее сбила машина - признаков жизни не подавала, а потом вышла к нам, - рассказывает Анастасия. - На собаку было страшно смотреть - худая, торчат одни ребра. Животное издавало странные звуки, прыгало и каталось по земле. Потом с жадностью собака набросилась на кукурузную кочерыжку, которую кто-то выбросил на обочине. Когда собака немного успокоилась, стало ясно: животное одичало от голода.

В овраге между полем и трассой собака явно провела не меньше двух недель. Спала на куске полиэтилена и точно погибла бы, не найди её случайно сердобольные краснодарки.

- У полукровки явные породные признаки: бородка, необычные ресницы, жесткая блестящая шерсть, большие острые уши. - говорит Анастасия. - Молодая сука совсем исхудала, но даже сейчас в ней заметны её стать и интеллект. Особенность собаки – шесть когтей на задней лапе. Это уникальная собака. Обычно у псов по пять пальцев.

Шестипалую собаку Настя забрала с собой. Обработала от паразитов, откормила. Но дома у девушки живет еще одна собака и два кота - питомцы не приняли новенькую. Анастасии даже пришлось отселить их по разным комнатам.

- Собака смышлёная, но не ужилась с моими питомцами. Теперь я ищу для нее новых хозяев, - говорит Анастасия. - Если вы давно мечтали завести друга, то пишите на номер WhatsApp 8(961) 590-70 -90. С классной собаке прилагаются: ошейник, поводок, миски и корм.