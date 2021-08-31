Новое штормовое предупреждение: каким районам Краснодарского края угрожают потопы с 1 сентября

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Многим жителям Кубани август 2021 года запомнится аномальными дождями, которые наделали бед в различных районах края. Причиной ливней стал циклон, который бушевал в регионе не один день. За это время выпала полугодовая норма осадков. Как итог - тысячи домов и машин пострадали от подтоплений. После небывалой непогоды в крае вновь выглянуло солнце и началась настоящая парилка, от которой спасение есть лишь под кондиционером. Но, как говорят синоптики, лето спешит прощаться - очередные ливни прогнозируют аккурат 1 сентября.

Очередные свинцовые тучи повиснут над регионом уже вечером 31 августа. Потому синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды.

- 1 и 2 сентября, а также ночью и утром 3-го числа местами в крае, кроме Сочи, ожидается ливень с грозой и градом. Кроме того, усилится ветер до 20-22 метров в секунду, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Из-за непогоды могут разбушеваться реки, о чем спешат предупредить метеорологи. Жителям сразу нескольких районов нужно подготовиться к тому, что уровень воды может достичь критических отметок.

Особое внимание спасателей приковано к малым рекам и водотокам бассейна реки Кубань в юго-восточной территории края (Отрадненский, Мостовской, Лабинский районы). Кроме того, подъемы уровней воды ожидаются на реках Адыгеи и Черноморского побережья (от Новороссийска до Магри). Кстати, на этом же участке могут начать "гулять" водные смерчи, так что жителей и гостей региона просят на время непогоды воздержаться от прогулок у моря.

На участке от Новороссийска до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем.

При этом спасатели напоминают о том, что в крае, несмотря на ливни, все еще высока вероятность возникновения пожаров - уж слишком сильно прогрелась земля под палящим солнцем.

- Осадки ожидаются до 3 сентября, при этом не исключается высокая пожарная опасность, - говорят в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - Все силы спасателей приведены в повышенную готовность. Организована работа оперативного штаба и оперативных групп. На особый контроль взяты школы и учебные заведения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аномальные ливни в Краснодарском крае вернули к жизни уникальное Соленое озеро

Природный объект в районе Бугазской косы каждый год привлекает тысячи туристов (подробнее)

Похолодает до +9 градусов: Синоптик предупредил о резком ухудшении погоды в Краснодарском крае

Уже через пару дней от жары в регионе не останется и следа (читайте далее)

Откуда не ждали: Синоптики рассказали, когда в Краснодарский край придут первые заморозки

Выяснили, когда жителям региона надо утепляться (подробнее)

Осень в Сочи начнется с дождей

Синоптики рассказали, каким будет бархатный сезон на Черноморском курорте (подробнее)