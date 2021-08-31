Как купить квартиру в Краснодарском крае, не приезжая в регион: 3 важных правила

Квартиру в Краснодарском крае можно купить и удаленно Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Краснодарский край всегда был регионом, который как магнит притягивает людей со всей России. И нет, мы не про туристов, а тех, кто решил перебраться на юг уже насовсем. Правда, еще 5-10 лет назад приобретение недвижимости в другом регионе было довольно непростым делом, нужно было приехать – а иногда и не один раз! – для выбора квадратных метров и заключения сделки.

Но коронавирусные ограничения все изменили. В пору, когда не только между регионами, а даже между районами города никто перемещаться не хотел, возник большой спрос на удаленную покупку квартир. А банки и застройщики быстро начали создавать такие сервисы, чтобы максимально упростить дистанционное заключение сделки.

«Все прозрачно и безопасно»

– Трансформация застройщиков в сторону цифровизации - это естественный ход развития строительной отрасли. На самом деле застройщики создавали собственные сервисы и экосистемы и до пандемии. А весенний локдаун 2020 года просто стимулировал развиваться быстрее в этом направлении, - отметил коммерческий директор строительной компании DOGMA Павел Петров.

В результате их доля в Краснодарском крае выросла практически во всех новостройках. Это значительно расширило возможности для приобретения квартир жителями регионов. К тому же такая форма востребована людьми, которые в связи с эпидемиологической обстановкой предпочитают снизить количество контактов.

- И хотя ограничения с тех пор сильно смягчили, удобства остались, - говорит риелтор одного из краснодарских агентств недвижимости Ирина Дробот. - Благодаря поправкам в ФЗ №214 и внедрению эскроу-счетов все стало просто и безопасно. И сейчас дистанционно заключают сделки даже те люди, которые здесь живут. В данный момент наиболее распространена удаленная покупка новостроек от застройщика.

Иначе говоря, эта система уже себя зарекомендовала, и каких-либо проблем в процедуре покупки квартиры быть не должно.

Инструкция, что нужно сделать, чтобы безопасно приобрести недвижимость в Краснодарском крае удаленно.

Шаг 1. Выбор квартиры

Конечно, первое, что нужно сделать – выбрать интересующий жилой комплекс и квартиру (или дом) на сайте застройщика. Тут нужно быть крайне внимательным, поскольку выбирать вы будете на основе фотографий и видео на сайте строительной компании, а посмотреть квартиру лично не сможете. Часто девелоперы устраивают на своих сайтах «онлайн-экскурсии» по квартирам разной площади и планировки.

- Покупка недвижимости – это серьезный шаг, и потенциальный клиент взвешивает все варианты перед слелкой. Дистанционно принять решение сложнее, поэтому наша компания разработала целый арсенал инструментов онлайн-присутствия клиента на объекте. Виртуальные 3D-туры по квартире, видеообзоры жилых комплексов позволяют без фактического присутствия увидеть желаемый объект, - пояснил Павел Петров.

Иначе говоря, сервисы онлайн-покупки делаются так, чтобы максимально упростить эту процедуру для любого человека. И главная задача - создать ощущение присутствия на объекте.

А еще можно попросить менеджера провести вам «трансляцию» прямо из квартиры и задать ему все интересующие вас вопросы.

Шаг 2. Бронирование

Затем вы сигнализируете застройщику, что готовы приобрести эту недвижимость и оплачиваете юридические услуги. Что автоматически означает, что теперь этот объект за вами забронирован и никому другому его пока не продадут.

- Перед нами стояла задача реализовать онлайн-витрину квартир, доступную каждому пользователю на сайте. Сейчас забронировать квартиру за собой также просто, как и купить, например, машину в автосалоне или продукты в магазине. Разница состоит лишь в том, что, чтобы принять свою квартиру, нужно личное присутствие, и то не всегда, - говорит Павел Петров.

Шаг 3. Оплата и регистрация сделки

Дальше уже есть ряд нюансов. Например – как именно вы будете оплачивать покупку квартиры. Если это просто денежный перевод, то все относительно просто.

- Сперва юрист застройщика готовит все необходимые документы и пересылает их по электронной почте. Затем покупатель в условном Норильске приходит с ними в банк и там происходит электронная регистрация сделки. После этого он уже является собственником жилья, - объясняет агент недвижимости Оксана Солдатова, уточняя, что из документов понадобится только паспорт.

Чуть сложнее с ипотекой. В этом случае до всех этих процедур по заключению сделки нужно еще подписать кредитный договор с банком. Дальше все работает точно так же.

А теперь рассмотрим другой вариант – покупку квартиры на вторичном рынке. Многие боятся делать это удаленно, поскольку в этом случае дело приходится иметь не с застройщиком, а какими-то незнакомыми людьми. Но на самом деле ничего страшного тут нет.

- Некоторые банки даже разработали специальные услуги по проверке и электронной регистрации сделок при приобретении недвижимости на «вторичке», - говорит Ирина Дробот. – Единственный подводный камень, с которым можно столкнуться при дистанционной покупке, – это незнание города или района.

Оксана Солдатова с этим согласна. По ее словам, механизм электронной регистрации сделки в банке автоматически делает эту процедуру максимально прозрачной и официальной. А единственным отличием удаленной покупки на «вторичке» является то, что нужно выбрать доверенное лицо, которое сделает все за вас в городе, в котором вы приобретаете недвижимость – как правило, это нотариус.

В остальном же сегодня любой россиянин может купить любую квартиру в Краснодарском крае – было бы желание.