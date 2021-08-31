Учитесь в коридоре: власти Краснодара объяснили, почему мест в одной из школ хватило не всем

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Уже завтра за парты краевых школ сядут больше 21 тысячи мальчишек и девчонок. Многие школы уже готовы к этой долгожданной встрече: в краевых учебных заведениях провели капремонты, отремонтировали дороги и проверили системы безопасности, а в некоторых - установили камеры с искусственным интеллектом. Вот только учащимся одной из них не хватило мест - в школе №102, что находится в Губернском микрорайоне, для третьеклассников организовали кабинеты прямо в коридоре.

Родители крайне возмущены таким решением. Они опубликовали в Сети кадры, на которых видно, что в центре просторного зала стоят парты и висят доски. А сама учебная зона огорожена пластиком.

- Отделили перегородкой помещение в коридоре школы. Кондиционера здесь нет, вентиляции и воды тоже. К кому обратиться, чтоб детей начальных классов учили в оборудованных кабинетах, а не в коридоре? - возмутилась одна из мам.

В городской мэрии объяснили: такое решение было принято из-за большого потока учеников. Но беспокоиться и переживать не стоит: эти меры - временные.

- Из-за большого количества учеников и для расширения образовательного пространства в школе № 102 в настоящее время организованы 4 временных мобильных класса – два для начальной и два для средней и старшей школы. Все классы оснащены мебелью и всем необходимым оборудованием, - заявили в администрации Краснодара. - Такие классы – временное оперативное решение, как только необходимость в них отпадет, их разберут.

Напомним, в этом году школы начнут работать в привычном, очном формате. Вводить дистанционное обучение пока не планируют. Однако торжественные линейки 1 сентября пройдут с ограничениями.

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