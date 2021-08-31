Сначала каштаны, потом - ликвидамбары: в Сочи начался сезон листопадов

уборка набережной реки Сочи Фото: Елена МОСКАЛЕВА

В Сочи начался сезон листопадов. Практически строго по календарю - каштаны на курорте пожелтели и начали сбрасывать листья. В период листопада муниципальные территории курорта убирают около 500 дворников. Свой штат уборщиков есть и в управляющих компаниях

«Бархатный сезон» в Сочи любят и отдыхающие, и местные. Летний зной сменяется прохладой, температура морской воды практически идеальна, а субтропическая растительность поражает буйством красок. Но есть в этой идиллии и «минус». Деревья начинают сбрасывать наряд. А потому работы у коммунальщиков добавляется. Первым к зиме начинает готовиться каштан, за ним идут – ликвидамбары и платаны. Последний, как уверяют дворники, может «линять» до декабря.

- Листья платана вызывают аллергию, - рассказывает Эмма. Она подметает улицы Юных Ленинцев и Конституции. – Поэтому их убираем в масках. Забудешь надеть – расчихаешься.

В период листопада основной упор делается на уборку гостевых маршрутов курорта, а также – в центральных парках и скверах.

первыми в Сочи начинают облетать каштаны Фото: Елена МОСКАЛЕВА

- Ежедневно в Центральном районе Сочи порядок на улицах наводят 110 дворников. В месяц с муниципальных территорий в среднем сметается до 50 тонн растительного мусора. В осенний период учащается уборка наиболее тенистых улиц - Орджоникидзе, Платановой Аллеи, Цветного Бульвара, Красноармейской, - сообщил «Комсомольской правде - Кубань» начальник отдела технадзора «Дирекция заказчика Центрального района» Сергей Вергунов. – Дворники выходят на работу ранним утром, чтобы закончить уборку до начала «часа пик».

Примечательно, что растительный мусор недостаточно просто смести, дворники обязаны «упаковать» его в специальные пакеты и подготовить к транспортировке. Так что о масштабах листопада можно судить, в том числе и по количеству мусорных мешков. В Сочи все только начинается.