На «стене чемпионов» в Сочи недосчитались медалей

Часть копий медалей пропала Фото: Евгений НЕСЫН

На Медальной площади в Сириусе, где рядом с именами чемпионов и призеров Игр-2014 года висят копии олимпийских медалей, обнаружили недостачу. Часть таких "болванок", окрашенных золотой, серебряной и бронзовой красками, пропала.

Понятно, что в парке Олимпиады, который располагается на федеральной территории Сириус, летом бывает море гостей, и, похоже, не все они просто осматривали увеличенные копии наград.

Две «медали» украли у мастера шорт-трека Виктора Ана, хорошо. Он на Олимпиаде-2014 стал трехкратным олимпийским чемпионом. Отколупали «медаль» фигуристов Евгения Плющенко и Федора Климова, биатлонистки Торы Бергер…

В администрации Сириуса «КП-Кубань» поблагодарили за информацию и подчеркнули, что проведут проверку.

Медальная стена Фото: Евгений НЕСЫН

- По данному факту проводится проверка. Будут отсмотрены все камеры видеонаблюдения на предмет порчи муниципального имущества, - сообщили «КП» - Кубань» в ОМВД России по федеральной территории Сириус.

Напомним, «Стена чемпионов» располагается на открытом пространстве Олимпийского парка и доступна любому.