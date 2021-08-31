Выборы — мой партийных долг: Николай Петропавловский рассказал, почему пойдет голосовать

Николай Петропавловский Фото: kubzsk.ru

17-19 сентября в России пройдут выборы депутатов Госдумы. Событие важное и ответственное для всей страны. Участие в этом году примут 14 политических партий и 450 депутатов: 225 - по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным избирательным округам. Уже даже известно, какие места они займут в избирательном бюллетене — в ЦИК на днях провели жеребьевку.

В Краснодарском крае в дни голосований откроются 3000 избирательных участков. В этом году выборы снова пройдут в 3 дня, участки будут работать с 8:00 и до 20:00. Такие меры надиктованы распространение коронавирусной инфекцией. Так, трехдневное голосование позволит избежать большого скопления людей в одном месте. А значит, выборы пройдут комфортно и безопасно - без очередей.

- Конечно, я пойду на выборы, - говорит председатель комитета по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства и социально-экономического развития территорий ЗСК Николай Петропавловский. - Это мой партийный долг! Я являюсь руководителем регионального парламента и членом партии «Единая Россия». Лично знаком со многими кандидатами, которые в этом году баллотируются на пост депутатов в Госдуму. Все они - очень ответственные и уважаемые люди. Поэтому я обязательно пойду их поддержать.

Понятно, что участие в выборах - дело добровольное, но при этом очень важное и ответственное. Ведь от этого зависит обновленный состав Госдумы, а как следствие, и будущее страны.

- Я стараюсь не пропускать выборы. Считаю, что мое будущее - в моих руках, - провозглашает председатель Союза многодетных семей «Кубанская семья» Светлана Недилько. — Это мой гражданский долг. Моя ответственность. По-другому быть не может!

Кстати, проголосовать на выборах можно и дистанционно - из любой точки страны. Для этого необходимо подать заявления через Госуслуги. А для людей, которые не смогут прийти в избирательный пункт по состоянию здоровья, будет организована выездная комиссия.