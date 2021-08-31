В Краснодарский край пришла осень: дожди обрушились на города региона

Фото:belorechensk_online

Осень подкралась незаметно. После аномальной духоты в +35 градусов на край снова обрушилась непогода - синоптики уже предупредили гостей и жителей о том, что на территории края действует штормовом предупреждение, связанное с сильными осадками, ветром, опасными подъёмами рек и формированием смерчей над морем.

Так ливень накрыл Апшеронск. Тут по улицам текли реки воды.

Под ударом стихии оказался и Белореченский район. Еще утром здесь светило солнце, а к вечеру небо затянуло темными тучами, и полил сильный дождь. Дворники на машинах не справляются с потоком воды, а на дорогах образовались глубокие лужи.

Фото: belorechensk_online

И заливать район будет еще долго. По прогнозам синоптиков, дождь будет до 3 сентября. Также здесь ожидается усиление ветра до 2 м/с и грозы. А столбики термометров опустятся до +23 градусов.

Напомним, по информации краснодарского гидрометцентра, штормовое предупреждение в крае продлено до 3 сентября. Сейчас все службы приведены в режим повышенной готовности, а также развернут оперативный штаб.

Фото: Яндекс.Погода

- В связи с неблагоприятным прогнозом, а также в связи с Днем знаний и началом нового учебного года органы управления, силы и средства приведены в повышенную готовность. Проверена готовность аварийно-спасательных и пожарно-спасательных подразделений, на особый контроль взяты школы и учебные заведения, - сообщили ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

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