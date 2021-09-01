Дороги «горят» красным: где 1 сентября Краснодар встанет в пробках

Где 1 сентября Краснодар встанет в пробках.

Вместе с началом учебного года в кубанскую столицу вернутся и пробки. На дорогах снова будет привычная загруженность. Стоит сказать, что заторы стали появляться еще 31-го числа. Но, конечно, самый пик ожидается именно в День знаний. Дети идут в школы, студенты - в университеты, а многие взрослые держат путь в офис - отпуска-то закончились. «КП» - Кубань» сообщает, где 1 сентября Краснодар встанет в пробках.

Транспортный коллапс прогнозируется сразу на нескольких улицах. Так, один из самых проблемных участков - улица Красная. Из-за большого количества машин в обоих направлениях могут появиться пробки.

Тяжелая дорожная ситуация обычно наблюдается и на Зиповской, а также на улице 40-летия Победы. Так что водителям стоит подготовиться - потеря времени неизбежна.

Наглухо в будний день, как правило, встают автомобили и на Восточно-Кругликовской. 1 сентября здесь тоже ожидаются заторы.

«Горят» красным обычно и дороги в микрорайоне Гидростроителей. Водители зачастую томятся на отрезке от улицы Мачуги до Бородинской. Так что в День знаний здесь тоже будет сложно проехать.

Не стоит также забывать про Кубанскую набережную, где тоже возможно движение будет затруднено.

Кроме того, пробка может собраться и по проспекту Чекистов, а также по улицам Минской, Скорняжной, Каляева, Калинина, Кожевенной.

Кстати, сложная обстановка ожидается и на въездах в город. 1 сентября тем, кто собирается в Краснодар, лучше выезжать пораньше либо переждать пик. Заторы будут как на Яблоновском, так и на Тургеневском мостах.

Стоит сказать, что многое будет зависеть еще от погоды. Все-таки, когда солнечно и тепло, многие решают пройтись пешком, а вот непогода заставляет прыгать в машины или такси. Дождь, который обещают к 1 сентября, может усугубить пробки.