Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 1 сентября 2021 года: мобильные пункты вакцинации от COVID-19 заработают в кубанских вузах

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Мобильные пункты вакцинации от коронавируса развернутся в кубанских вузах. Об этом стало известно на встрече главы Краснодарского края со студентами и ректорами учебных заведений.

– Вирус молодеет. Зона нашего внимания переносится на студентов, так как в реанимациях все больше юных пациентов, – подчеркнул глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Отмечается, что лучший способ борьбы с инфекцией – массовая вакцинация. Она стартовала на Кубани еще в конце прошлого года. Благодаря ей вырабатывается коллективный иммунитет. Он формируется, когда прививку ставят минимуму 75-80% взрослого населения.

Добавим, что Кубань находится в списке лидеров в России по темпам прививочной кампании. От страшной инфекции уже привились 17,5 тысяч студентов вузов Краснодарского края. В ближайшее время эта цифра должна увеличиться.

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