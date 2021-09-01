Щели в полу, туалеты – на улице: жители небольшого аула в Краснодарском крае отстояли школу для своих детей

В этом здании дети больше не учатся. Фото: tuapse_info

17 первоклассников из аула Агуй-Шапсуг Туапсинского района могли пойти в школу № 15, которая больше похожа на барак. Здание давно обветшало и даже ежегодный косметический ремонт ему мало помогал. Когда родители будущих учеников увидели, в каких условиях будут получать знания их дети, некоторые потеряли дар речи, другие были просто возмущены. По классам расползлась плесень, полы прогнили, а обои держались на честном слове.

Родители боялись водить своих детей в это здание. Фото: tuapse_info

Снаружи здания краска облупилась, местами фундамент был прикрыт шифером и металлическими пластинами. Родители дружно закупили материалы, взяли в руки кисточки, заделали дыры, привели в порядок стены. Но потом поняли, что их попытки кардинально не изменят ситуацию. И забили тревогу – сняли фото, видео и раскидали по всем пабликам, чтобы привлечь внимание к школе.

Туалет для учеников начальной школы - на улице. Фото: tuapse_info

- Я не хотел пускать свою дочь в это помещение. Здесь плесень, пол проваливается. Туалет на улице, а воды, чтобы помыть руки, нет. Мне жалко детей, которые пойдут сюда учиться. Мы готовы были перейти временно на домашнее обучение, пока вопрос со школой не решится. Я переживаю за здоровье своего ребенка, - рассказал «КП» отец первоклассницы Хазрет Куадже.

По его словам, в школу для начальных классов ходили еще старожилы аула. Она была построена сразу после войны. Потом возвели учебный корпус для среднего звена, а про маленькое помещение «началки» забыли, лишь красили и клеили обои перед новым учебным годом. Планировалось, что 1 сентября ветхое здание, где, кажется, замерло время, вновь откроет двери для школьников. Но после многочисленных жалоб родителей перед началом учебного года младшеклассников перевели в основной кирпичный корпус школы.

Но в итоге 1 сентября младшеклассники пошли в основной корпус школы. Фото: оперативный штаб Краснодарского края

Там тепло, есть вода и туалеты внутри помещения.

Основной корпус школы, куда пошли дети 1 сентября. Фото: оперативный штаб Краснодарского края

- По информации администрации муниципалитета, 1 сентября дети пойдут на уроки, которые будут проходить в кабинетах, расположенных в кирпичном здании школы. В этом здании также оборудован теплый туалет, – пояснили в оперативном штабе Краснодарского края. - Деревянное здание школы не используется, как и уличный туалет.

В основном здании школы и туалеты - внутри. Фото: оперативный штаб Краснодарского края

В итоге День знаний первоклассники встретили в комфортных классах.