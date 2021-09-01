«Они зовут меня дядя Саша»: как школьный водитель из Краснодара стал настоящим другом детей

Школьники в знак своей любви к водителю дарят ему рисунки

В Краснодарскую школу № 38, что в поселке Лазурный, дети едут с большим удовольствием! А все потому, что водитель у них особенный. Добрый и понимающий. Он для них - настоящий друг.

Александр Ильченко признается: он может найти общий язык с любым ребенком

Александру Ильченко 33 года. Водителем школьного автобуса он работает с 2014. В профессию попал случайно — нашел объявление в интернете и решил попробовать. Да так и остался.

- Я обожаю свою работу, - признается Александр. - Хожу туда, как на праздник. Совмещаю сразу два любимых занятия: баранку кручу и с детьми общаюсь. У нас для в школе созданы все условия для работы: новые автобусы, на которых можно безопасно перевозить школьников, понимающее начальство и дружный коллектив. Нас с коллегами объединяет не только любовь к своей профессии, но еще и любовь к детям.

Александр на работе совмещает два любимых дела: крутит баранку и общается с детьми

С детьми у Александра отношения и правда особенные. Во время нашей беседы мужчина периодически отлучался, чтобы за сыном приглядеть.

- Дане всего 2 годика. Но он уже такой шустрый! За ним глаз да глаз нужен, - говорит он.

Даниил — не единственный ребенок в семье. У Александра их трое: 22-летняя Олеся, 11-летний Денис (от первого брака жены -Авт.) и совместный малыш Даниил. Супруги Ильченко признались «КП-Кубань»: они ждут пополнение - совсем скоро у них появится четвертый ребенок.

У Александра трое детей. Сейчас они с женой ждет пополнение

Опыт общения с детьми у Александра огромный, поэтому найти общий язык с ребятней для мужчины — не проблема.

«Я в душе еще сам ребенок»

- Я могу найти общий язык с любым ребенком, - рассказывает Александр. - И никаких секретов у меня нет. Все просто: в душе я тоже ощущаю себя ребенком. Мне интересно общаться с моими младшими друзьями, и они это чувствуют.

Любят Александра не только родные дети, но еще и десятки школьников. Он для них не просто водитель, а настоящий друг!

Салон школьного автобуса увешан детскими рисунками

- У нас с ребятами очень доверительные отношения. Мы разговариваем буквально обо всем: они рассказывают, как провели день в школе, какие оценки получили, как у них прошли выходные или каникулы. Ну и своими переживаниями, конечно, со мной делятся. Я всегда стараюсь их поддержать, дать дружеский совет. А иногда мы с ними даже песни поем, когда едем в школу! В общем, скучать нам не приходится.

Свою любовь к Александру дети выражают через рисунки. Мальчишки и девчонки из разных классов приносят картинки почти каждый день. Чаще всего они изображают желтый автобус и доброго водителя рядом. Из полученных картинок дядя Саша создает настоящие выставки детского творчества. Прямо в салоне своего автобуса.

В салоне школьного автобуса - настоящая выставка детского творчества

- Когда я получил первый рисунок, трудно вспомнить. За 7 лет у меня их накопилось очень очень, - объясняет мужчина, - но я их не выбрасываю. Храню в отдельной папке. А некоторыми украшаю салон автобуса, вещаю картинки на перегородку которая отделяет водительское место от салона. Для меня это не просто рисунки. Это — наивысшая награда моего труда!

Фото: архив Александра Ильченко

К новому учебному году Александр уже готов. Настроение у доброго водителя из краснодарской школы — отличное! Ему уже не терпится сесть за руль.

— Мы с коллегами готовы выехать из гаражей парадным строем и повезти детей на учебу. Мы ждали этого все лето. Уже не терпится встретиться с нашими маленькими пассажирами.

Школьники в знак своей любви к водителю дарят ему рисунки

В этом году Александр собирается пополнить коллекцию детских рисунков, которыми вновь украсит салон школьного автобуса.