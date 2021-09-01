Представитель РНКБ рассказал, как на Кубани рефинансировать кредит под самый маленький %

Фото: РНКБ.

Рефинансировать ипотеку и другие кредиты из нескольких сторонних банков, подобрать удобную дату выплаты, снизить годовой процент – все это возможно в банке РНКБ. «КП - Кубань» задала представителю банка ряд самых популярных среди заемщиков вопросов.

Что такое рефинансирование ипотеки, и почему эта услуга в крае сейчас так востребована?

- Технически рефинансирование – это получение нового кредита с целью заменить уже существующий кредит другим с лучшими условиями. На текущий момент ставки по ипотечным кредитам находятся на низком уровне и для клиентов сейчас есть возможность обслуживать свои кредиты на более комфортных условиях, - объясняет заместитель начальника управления залогового кредитования розничных клиентов РНКБ Юрий Лисовой.

- Что нужно сделать, для того чтобы рефинансировать кредиты других банков в РНКБ?

- Любой человек может обратиться в РНКБ банк любым удобным для него способом. Он может подать заявку через сайт онлайн, обратиться в наш кол-центр или в любой офис, который находится на территории Краснодарского края, Крыма и других регионах. Наши специалисты помогут оформить рефинансирование, и клиент получит новый кредит на совершенно других более лояльных условиях.

- От чего зависит выгода рефинансирования?

- Сама выгода рефинансирования зависит от многих факторов таких как, существующая ставка по кредиту, срок этого кредита, остаток по сумме. Я заметил, что наши клиенты охотно рефинансируются, когда видят, что ставка на один процент выше, чем та, которую можно получить на новый кредит. Клиент видит, что может сэкономить 1% и это много с учетом общих сумм.

Фото: РНКБ.

- РНКБ предлагает рефинансирование ипотеки от 6 %. Сумма кредита от 600 тысяч. Это очень низкий процент, ни так ли?

- Да, на текущий момент клиенты, которые подпадают под действие льготной государственной программы «Семейная ипотека» могут рассчитывать на очень лояльные условия, а именно 6% ставку на рефинансирование кредитов. Таким правом обладают клиенты, у которых родился ребенок в 18-м году и позже. Они могут снизить свои ставки по кредитам, которые брали несколько лет назад.

- Расскажет о бонусах и возможностях, которые предоставляет РНКБ своим клиентам.

- Мы предлагаем возможность рефинансирование ипотечного кредита с возможностью получить дополнительные средства, которые клиент может потратить на другие цели. Он может потратить их на ремонт или покупку автомобиля, и даже на путешествие.

- Какие требования к заемщику предъявляются для рефинансирования?

- Требования при рефинансировании к заемщику совершенно стандартные. Воспользоваться рефинансированием может любой гражданин РФ возрастом от 18 до 75, но 75 лет это на момент окончания кредита. Наши клиенты должны иметь общий трудовой стаж от 1 года и на последнем месте работы числиться не менее 3-х месяцев. Нужны справки о занятости и о доходах. Это базовые требования к заемщику.

- Опишите идеальный портрет заемщика банка РНКБ.

- Люди, которые имеют постоянное место работы и стабильный доход. Люди, которые являются нашими клиентами, то есть получают зарплату на нашу карту. При этих условиях клиенту нужен минимальный пакет документов. Только паспорт для подачи оформления заявки на ипотечный кредит по стандартным программам или по рефинансированию. Если человек у нас обслуживается, то и списания по всем его кредитам происходят автоматически. Это удобно и комфортно.

- А что насчет кредитования самозанятых? Многие банки на них смотрят с недоверием.

- Мы кредитуем самозанятых. А если клиент зарегистрировался как самозанятый у нас, через наше мобильное приложение, то он автоматически получает те же бонусы, что и наш зарплатный клиент.

- А какие еще онлайн услуги предоставляет ваш банк?

- В мобильном приложении есть оплата коммунальных платежей. Оплата услуг связанных с интернетом. Там есть автоматизация погашения кредитных задолженностей. Можно автоматизировать все стандартные регулярные платежи, такие как оплата садиков и школ, например. Это очень экономит время.

- На сайте РНКБ есть калькулятор, где можно самостоятельно рассчитать ипотеку и ее рефинансирование. Можно подать заявку онлайн, но насколько быстро ее рассмотрят?

- При подаче заявки через сайт примерное время принятия решения – 20 минут. Если клиент нестандартный, то время принятия решения будет в течение одного дня.

- Какие категории граждан могут рассчитывать на льготные условия и самые низкие ставки?

- Банк РНКБ выполняет социальную миссию, и мы предоставляем скидки для определенных категорий граждан. К таким на текущий момент относятся родители многодетных семей, родители детей-инвалидов и те, кто участвовал в ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС. Дисконт для них составляет - 0,5% годовых.

- У РНКБ есть уникальные преимущества на рынке, вы кредитуете Крым. При чем, не только квартиры, но и частные дома, расскажите подробнее.

- Мы можем кредитовать приобретение готовых жилых домов, и это Краснодарский край, Крым, Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область и Московская область. А ставки на дома идентичны тем, что стоят на приобретение квартир на первичном или вторичном рынках. Доля таких кредитов приближается к 15%. Люди чаще начали задумывать о покупке частного дома, это программа востребована. С мая запущено кредитование на приобретение строящихся частных домов. Сейчас мы пилотируем этот проект в Крыму, а в конце сентября мы выйдем с таким же предложением на Кубань, - рассказал заместитель начальника управления залогового кредитования розничных клиентов РНКБ Юрий Лисовой.