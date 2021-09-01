Дешевле, чем в Турции: туроператоры подсчитали, сколько придется отдать за отдых в Сочи в бархатный сезон

Солнечные ванны на пляже "Ривьера" 1 сентября Фото: Елена МОСКАЛЕВА

Эксперты туриндустрии пророчат Сочи переполненные отели в сентябре. Причина тому - демократичные цены путевок. Операторы, проанализировав рынок, сходятся во мнении, что отдых в Сочи будет почти в два раза дешевле, чем в Турции, и почти в семь раз дешевле, чем в Дубае. Но нужно учитывать категорию отелей и программу отдыха.

- Семидневное размещение на двоих в период с 1 по 10 сентября в отеле категории «три звезды» обойдется в среднем в 40-45 тысяч рублей, «четыре звезды» - от 110 тысяч, - пояснили в сочинском представительстве национального туроператора «Алеан». - Дороже всего отели в Имеретинской низменности и Центральном районе курорта, дешевле можно остановиться в Хосте и Лазаревском. Уже через месяц стоимость размещения снижается почти в два раза. Так, с 1 по 10 октября приобрести номер на двоих в отеле категории «три звезды» можно от 20 тысяч рублей, в четырехзвездочном отеле – от 80 тысяч рублей.

Учитывая, что бархатный сезон в Сочи начинается в сентябре и заканчивается в середине октября, можно планировать отдых действительно по демократичным ценам.

Если же говорить об отдыхе в Турции, то, как сообщает Ассоциация туроператоров России, ссылаясь на слова директора компании Space Travel Артура Мурадяна, недельная поездка в Турцию на двоих в первых числах сентября обойдется от 70 до 80 тысяч.

- Но если вы хотите хорошо отдохнуть в Турции, то тур на бархатный сезон обойдется от 120 до 150 тыс. на двоих, как минимум, - отметил гендиректор туристической компании Space Travel Артур Мурадян.

В Дубае провести свой отпуск можно, заплатив от 50 тысяч рублей на двоих, но размещение в действительно качественном отеле обойдется в сумму около 270 тысяч рублей.