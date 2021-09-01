«Кричали о нашествии блох, оказалось — фейк»: появилось видео, которое вызвало споры

Фото: кадр из видео

В сети появилось видео: на отдыхающих в станице Голубицкой Краснодарского края якобы напали мелкие насекомые. Десятки черных мошек буквально облепили ноги туристки.

- Что за напасть? - возмутилась женщина. - Это какие-то блохи? Что с этим делать?

За квалифицированной помощью туристка, конечно же, обратилась в комментарии пользователей интернета.

Одни подтвердили опасения женщины, написав, что это — самые настоящие водяные блохи. А вот другая половина комментаторов усомнилась в правдоподобности кадров. Люди отметили, что видео очень похоже на фейк, «мошки» как будто бы нарисованы.

Чтобы разобраться в этой ситуации, «Комсомолка» отправила данное видео экологу Вениамину Голубитченко. Специалист признался, что по кадрам очень трудно определить, что это за насекомые. Он лишь предположил, что это — личинки какого-то морского обитателя. Однако какого именно — непонятно.

- По кадрам определить тяжело, — отметил эколог. — Сейчас многие морские особи размножаются, поэтому вполне вероятно, что это — их потомство. Личинки быстро мигрируют и расселяются по всему морскому дну. В любом случае для людей они безопасны.

Это же видео мы отправили специалисту по видеомонтажу Сергею Петрову.

- Сказать со стопроцентной уверенностью трудно, — отметил эксперт. — Однако видео и правда очень похоже на фотошоп. Черные точки спонтанно появляются и исчезают. А еще все они движутся в одном направлении, снизу вверх, что тоже вызывает сомнения.

Паблик, опубликовавший в сети эти кадры, уверяет, что никакого фотошопа на них нет. Авторы утверждают, что на туристов и правда напали непонятные насекомые.

Однако ранее в воде Азовского моря не наблюдали подобных случаев.