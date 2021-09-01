По примеру Маргариты Симоньян: краснодарские школьники продолжают носить форму в горох

Фото: Евгения Халикова

Начался новый учебный год. В Краснодарском крае, как и во всей стране, отгремели праздничные линейки. И уже с завтрашнего дня мальчишки и девчонки сядут за школьные парты. Думать, что надеть на учебу, им не придется - в школах утверждена единая форма. Во многих учреждениях - это классическое сочетание белого верха и темного низа. Но есть в краснодарских школах и исключения. Например, в гимназии № 36 учащиеся носят форму в горошек: у девочек это - темно-синие платьица, а у мальчиков - костюмы и бабочки.

Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Кстати, такую нестандартную школьную форму носила и известная журналистка Маргарита Симоньян - бывшая ученица этой же гимназии.

В честь праздника журналистка опубликовала на своей страничке в соцсети архивную фотографию школьных времен. На ней будущая медиаперсона стоит в окружении своих одноклассниц. А на них надеты - платья в горошек.

Фото: _m_simonyan_

- В нашей школе, чуть ли не единственной в СССР, была отдельная форма. Именно такая. Очень козырная была спецшкола. Дети в обычной форме плевались в нас семечками на троллейбусных остановках, - написала под фотографией журналистка.

Но зародилась эта традиция еще полвека назад. Гимназия продолжает трепетно чтить ее и по сей день.