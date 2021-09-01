Примотали скотчем и разогнались на 180 км: блогеры-экстремалы устроили заезд на сочинской трассе

Парня примотали скотчем к авто и прокатили

Блогер из Санкт-Петербурга Данил Мясников приехал отдохнуть в Сочи, но стандартный пляжно-матрасный отдых парню показался пресным. Пошел разогрев подписчиков.

– Эй, смотрите, как я могу, - фраза, после которой понимаешь, что ничего хорошего сейчас не произойдет.

На долю желтого Chevrolet Camaro этим летом выпало немало испытаний. Маслкар частенько мелькал в местных блогах, идею с испытаниями каршерингового авто нужно было развивать дальше. На подмогу пришли серебристый армированный скотч, безумие и отвага.

фото @dan_myas

- Ты знаешь, кажется, что все это безопасно, но 180 км в час - это не безопасно, даже в тачке внутри сидеть, особенно по мокрому асфальту, - рассказал Мясников перед началом съемок очередного ролика.

Товарищи примотали Мясникова к машине скотчем. Оператор сел в авто, чтобы фиксировать показатели на спидометре, другой ехал рядом, чтобы запечатлеть, как встречный ветер пытается сдуть блогера с корпуса машины.

- Он в машине сидит, вот врун, – комментировали подписчики, еще больше раззадоривая блогера.

На кадрах видно, что Мясников хорохорится, но из последних сил. Принимает позу Супермена и имитирует полет. Стрелка на спидометре авто, к которому он примотан, застыла на цифре 180.

http://ed.kp.ru/share/i/12/12106175/big.jpg?0.0984421861741218

Теперь этим не совсем супергеройским поступком заинтересовались в ГИБДД Краснодарского края.

- Разыскиваем блогера. Он частично по территории Сириуса и частично по Краснодарскому краю проехался. Поэтому проверка назначена. Водитель будет привлечен к административной ответственности, - рассказали в краевой Госавтоинспекции.

В финале заезда над лихачами пролетел самолет. Остается надеяться, что в этот момент «каскадеров» не озарила новая странная идея.