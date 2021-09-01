Над Сочи пронёсся двойной смерч

В Сочи можно было наблюдать редкое явление - двойной смерч.

Сочи предстоит бессонная ночь. В городе введено экстренное штормовое предупреждение. Словно подтверждая, что небесная канцелярия слов на ветер не бросает, в начале восьмого вечера 1 сентября в районе Кудепсты образовался двойной смерч. Это чрезвычайно редкое метеорологическое явление. Как говорят эксперты, такое случается раз в несколько лет и обычно сопровождается большими разрушениями.

- Очень страшно было, впервые вижу такое, - делились впечатлениями в сочинских пабликах жители города.

- А я совсем рядом на сапе гонял, - хвастался молодой человек, явно недооценивая угрозу.

В администрации города-курорта между тем понимали, что с погодой шутки плохи.

- В ближайшие двое суток в Сочи ожидаются ливневые дожди, уровень воды в реках может подняться до критического. Синоптики и службы МЧС докладывают об ожидаемых опасных погодных явлениях. Депутатскому корпусу совместно с органами местного территориального самоуправления необходимо оповестить население в отдаленных населенных пунктах, где, возможно, нет связи, о прогнозируемом обильном выпадении осадков на территории города Сочи. Все городские службы переведены на круглосуточный режим работы, – рассказал глава города Алексей Копайгородский.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды.