Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 2 сентября 2021 года: более 67 тысяч кубанцев заболели COVID-19 с начала пандемии

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Пандемия коронавируса в Краснодарском крае не отступает. Уже больше месяца в регионе фиксируется свыше 200 новых случаев заражения.

Тем временем в регионе продолжается массовая вакцинация населения. За девять месяцев прививку от страшной инфекции поставили свыше 1,76 миллиона жителей Краснодарского края.

Как стало известно «КП» – Кубань», с начала пандемии коронавируса инфекцию перенесли более 67 тысяч жителей региона. Только за последние сутки в Краснодарском крае было выявлено 248 новых случаев заражения.

Возглавил антирейтинг заболеваемости Краснодар. Местные жители сдали 50 положительных тестов на COVID-19. Еще 48 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус выявили в Сочи. Замкнул тройку антирейтинга Лабинский район. Здесь COVID-19 подтвердился у 23 жителей.

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