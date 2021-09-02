Вакцинация от гриппа в Краснодарском крае 2021: когда начнется, как получить и можно ли после прививки от коронавируса Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Начало осени – пиковое время для инфекционных заболеваний. Лучший способ обезопасить себя – поставить прививку от гриппа. Сделать ее нужно как можно раньше. На формирование иммунитета уходит ровно месяц. Поэтому к пику заболеваемости, который обычно выпадает на начало или середину октября, у человека уже появится защита от инфекции.

Когда начнется вакцинация от гриппа в Краснодарском крае 2021?

Она стартовала еще в прошлом месяце. На Кубань уже доставили первую партию – это 273 доз вакцин.

- Они предназначены для детей от полугода и взрослых – до 60 лет, – сказали «КП» – Кубань» в краевом минздраве.

Планируется, что прививку от гриппа поставят минимум 60% жителей Кубани. Это средняя планка. Она держится уже несколько лет.

Считается, что лучшее время для прививку – сентябрь – октябрь, до начала сезонной циркуляции вируса.

Как получить вакцину от гриппа в Краснодарском крае 2021?

Самый простой способ поставить прививку – обратиться в поликлинику по месту жительства. Также получить вакцину можно в мобильных и передвижных пунктах вакцинации. Ознакомиться с полным списком прививочных пунктов можно на сайте краевого минздрава.

Можно ли пройти вакцинацию от гриппа в Краснодарском крае после прививки от коронавируса?

- Рекомендовано, чтобы интервал между прививками составляет не менее месяца, – говорят в минздраве.

Отмечается, что одновременное заражение сразу двумя вирусами развивает тяжелые формы респираторной инфекции.

Вакцинация от гриппа в Краснодарском крае 2021 уже идет полным ходом. Сделать прививку достаточно просто. Нужно лишь обратиться в поликлинику по месту жительства или в мобильный пункт вакцинации.

Считается, что лучшее время для прививки от гриппа – начало сентября – конец октября.