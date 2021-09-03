Такого не было 35 лет: на Кубани небывалый урожай яблок

Кубанские яблочки Фото: Александр ГЛУЗ

Прилавки главного продуктового рынка Краснодара, Сенного, забиты яблоками. Желтые, красные, зеленые - на любой вкус и кошелек.

- Наши - кубанские, турецких сейчас мало, - говорит продавщица с фиолетовыми волосами, которую чуть видно за пирамидами яблок. - «Гала» - самые ароматные, ну и на Кубани они растут чуть ли не в каждом дворе. Поэтому и самые дешевые - по 40 рублей отдам. А «семеренко» уже подороже продаю - за 65.

И такие цены примерно по всему Сенному.

Прилавки ломятся от яблок на одном из центральных рынков Краснодара

- Урожай яблок в этом году хороший, поэтому и цены нынче ниже, чем в прошлом году, - говорит другая продавщица. - Раньше мы наши яблоки смело по 95 рублей за кило продавали, теперь цены упали.

Это на рынке такие цены. В супермаркете кубанские яблоки можно купить по 75 рублей за кило и выше. А во фруктовых лавках и вовсе ломят цены - от 100 рублей.

Выхожу из рынка, иду по улице Октябрьской, тут у остановки общественного транспорта стоит дедушка и продает наливные кубанские яблоки, чеснок и соленья.

- Забирай, дочка, за 60 рублей. Свои, с дачи, ароматные очень, - говорит он мне. - Какой сорт - не знаю, у меня яблонька эта уже много лет растет. В этом году снимаю с нее хороший урожай. У соседей моих тоже на даче два дерева есть, так они уже не знают, куда яблоки девать. Всей родне раздали, компотов накрутили, варенья.

Кубанские яблоки уже можно найти и по 40 рублей за килограм

Дачники отмечают, что яблок, действительно, невероятно много. Съесть все просто невозможно. Фрукты гниют под деревьями.

- Самые хорошие яблоки собираю, готовлю компоты, храню на балконе в мешках, режу на дольки и замораживаю, зимой будут пироги! А еще раздаю друзьям, не у всех же есть дачи, - рассказывает Наталья, дачница из Краснодара.

Рекордный урожай яблок планируют собрать и кубанские садоводы - 400 тысяч тонн. Высокие показатели в краевом минсельхозе объяснили мерами господдержки и благоприятными погодными условиями. Аномальные ливни яблочек не испортили, зато теплая весна дала плодовым фору по сравнению с прошлым годом. Напомним, в 2020-м резкие заморозки повредили уже цветущие деревья, холод негативно сказался на урожае.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

400 тысяч тонн в садах

- Уже завершилась уборка сверхранних и ранних сортов. На очереди - осенние, - говорит начальник отдела садоводства краевого Минсельхоза Евгений Крицкий. - В этом году мы ожидаем самый высокий урожай за последние 35 лет. Планируем собрать около четырехсот тысяч тонн яблок. На сегодняшний день собрано 31 678 тонн. Сейчас убираются уже осенние сорта, особенно уродился известный сорт «гала».

КОНКРЕТНО

Что будет с ценами?

Чем больше предложение, тем, как известно, ниже цена. Будем ли мы есть зимой кубанские яблоки по доступной цене?

- Если урожай будет рекордным, я думаю, мы это ощутим, - говорит ведущий консультант отдела развития торговли услуг рынков и ярмарок департамента потребительской сферы Краснодарского края Антон Лебедев. - Но прогноз на цену делать сейчас не будем. Хотя дешевле всегда можно купить на рынках и ярмарках, потому что там производители реализуют из первых рук. Цены ведь формируются не только из количества сырья, важно помнить о том, что есть еще затраты на хранение этих яблок. Электричество, например, с каждым годом дорожает.

БУДЬ В КУРСЕ

Как продать фрукты на ярмарке

Продать излишки яблок можно в Краснодаре на ярмарках выходного дня. Чтобы получить место, надо оставить заявку по этим номерам: МУП «Карасунский»: +7-918-342-93-14, +7-989-839-12-21; МУП «Агромир»: 8 (861) 265-08-30 (31), +7-918-)469-40-30. Звонить в рабочие дни с 08:00 до 15:00.