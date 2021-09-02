В Сочи снова бушует стихия: курорт засыпало градом

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В этом году наступление осени в Краснодарском крае ощущается особенно остро. С первых же сентябрьских дней на Кубани льют дожди, завывает ветер, а над морем образовываются опасные смерчи. Многие города и районы стоят в воде - там подтоплены улицы, дома и придомовых территории.

Большая часть бедствий выпала на курортный Сочи: минувшим вечером над городом пронесся мощнейший двойной смерч, а из-за сильного ветра упало многовековое дерево, которое полностью парализовало движение. На этом природные испытания не закончились.

Теперь на город обрушился град. Ледяные бусины застали жителей и туристов врасплох: людям пришлось прятаться в машинах и автобусах. Колоссального ущерба это явление, конечно, не принесет - град был слишком мелким. А вот залповый ливень, который сопровождал эту погодную напасть, вполне может подтопить город. Дождь стоял стеной - автомобильные дворники едва справлялись с потоками воды.

Напомним, до 3 сентября в Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают жителей о похолодании и обильных осадках.

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