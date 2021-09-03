За стеклом: что стало со знаменитой выдрой, которая предсказала победу сборной России на Олимпиаде в Сочи

Выдра Эшли Фото: Виктор КЛЮШКИН

Во время зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году выдра из сочинского аквариума была «штатным» предсказателем спортивных результатов. Можно сказать, переняла опыт всемирно известного осьминога Пауля. Эшли доставляла «на берег» своего аквариума деревянную палочку с надписью сборной команды. Результаты были, конечно, не стопроцентными, но командную победу сборной России на зимней Олимпиаде «сочинская» выдра предсказала точно.

С тех пор прошло уже семь лет. Так что же стало с выдрой-предсказательницей?

- К нам Эшли принесли туристы, которые подобрали обессиленную выдру на дороге, - рассказала историю ее появления в аквариуме заместитель директора сочинского «Аквариума на Мацесте» Жанна Зазина. – В период подготовки к зимней Олимпиаде мы потренировали Эшли на спортивные прогнозы и даже предсказания погоды. У нее все неплохо получалось. А уже во время Олимпиады и чемпионата мира по футболу выдра показала в спортивных прогнозах отличный результат – точность была процентов на восемьдесят… Так Эшли стала героем телесюжетов и кумиром болельщиков, а теперь же почивает на лаврах в своем аквариуме.

- Мы ее хорошо кормим, Эшли очень любит рыбку и лягушек, - говорит Жанна Зазина.

Выдры на курорте живут не только в аквариуме, в районе реки Сочи можно часто их увидеть. Хотя выдра — это довольно крупный хищник из семейства куньих. Длина ее тела достигает 70 сантиметров, а с хвостом – 120 сантиметров, весит до 10 килограммов. Выдра – околоводное животное, прекрасно приспособленное к жизни в воде. В Сочинском национальном парке кавказская выдра встречается в бассейнах Аше, Псезуапсе, Шахе, Хоста, Мзымта. А раньше она заселяла все реки, впадающие в Черное море, общий ареал охватывал участок от рек Кубань и Терек в Предкавказье до стран Закавказья и Черноморского побережья Турции. На сегодняшний день численность вида в Сочинском нацпарке, по данным ежегодных учетов, не превышает 30 особей, а количество выдр на Кавказе составляет менее 1000 особей. Словом, выдра является объектом строгой охраны.