Красиво очень: в Анапе туристов восхитил разгулявшийся в море смерч

Последствия урагана в Дивноморском, фото@gelen_insta

Не успели в Анапе снять запрет на морские купания, как природа решила еще немного пощекотать туристов. Правда, сделала это очень страшно красиво. Смерч, возникший 2 сентября в акватории Черного моря в районе Утриша, заставил и испугаться, и восхититься одновременно. Огромный столб из воды на фоне гор и заката.

- Так не бывает. Это невозможно красиво, - комментаторы в соцсетях и восхищались и радовались, что они все же далеко от такой красоты.

Пока одни впечатлялись мощью природы издалека, в Дивноморском с силой стихии пришлось столкнуться лицом к лицу. Здесь разгневанный ураган перевернул и разнес пляжные шатры по всему берегу.

- Смотрите, что с пляжем после урагана, который налетел на нас. В море шторм, - рассказал очевидец.

3 сентября по прогнозам синоптиков на Черноморском побережье крайне неблагоприятные метеорологические условия: шквалистый ветер, дожди и грозы.