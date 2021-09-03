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Происшествия3 сентября 2021 0:07

Красиво очень: в Анапе туристов восхитил разгулявшийся в море смерч

А жителям Дивноморского было не до красоты, там ураган жонглировал шатрами и лежаками
Евгения ХАЛИКОВА
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Последствия урагана в Дивноморском, фото@gelen_insta

Последствия урагана в Дивноморском, фото@gelen_insta

Не успели в Анапе снять запрет на морские купания, как природа решила еще немного пощекотать туристов. Правда, сделала это очень страшно красиво. Смерч, возникший 2 сентября в акватории Черного моря в районе Утриша, заставил и испугаться, и восхититься одновременно. Огромный столб из воды на фоне гор и заката.

- Так не бывает. Это невозможно красиво, - комментаторы в соцсетях и восхищались и радовались, что они все же далеко от такой красоты.

Пока одни впечатлялись мощью природы издалека, в Дивноморском с силой стихии пришлось столкнуться лицом к лицу. Здесь разгневанный ураган перевернул и разнес пляжные шатры по всему берегу.

- Смотрите, что с пляжем после урагана, который налетел на нас. В море шторм, - рассказал очевидец.

3 сентября по прогнозам синоптиков на Черноморском побережье крайне неблагоприятные метеорологические условия: шквалистый ветер, дожди и грозы.

Страшно красивый смерч в Анапе. видео @irina_gaiko
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