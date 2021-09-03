Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 3 сентября 2021 года: количество пациентов в ковидных госпиталях Кубани увеличилось в 3 раза

Фото: dmkrai.krasnodar.ru

Количество пациентов в ковидных госпиталях Краснодарского края увеличилось в 3 раза. Сейчас на Кубани работают сразу 28 лечебных учреждений. Они способны принять 7,5 тысячи пациентов.

Отмечается, что еще в июне ковидные госпитали были забиты на 70%. Через месяц эта цифра увеличилась на 10%. За три летних месяца диагноз COVID-19 подтвердился у 18 444 жителей Кубани.

Считается, что лучший способ избежать заражения – вакцинация. Сейчас в Краснодарском крае развернуто свыше 300 прививочных пунктов.

Считается, что пандемия пойдет на спад, когда на Кубани появится коллективный иммунитет. Он вырабатывается, когда вакцину получают минимум 75-80% взрослого населения субъекта.

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