Прогноз погоды на выходные 4 и 5 сентября 2021 года в Краснодаре: будет прохладно, но солнечно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Непогода оставит Краснодарский край в покое. Залповые ливни всю неделю мучили жителей Кубани. Несколько районов ушли под воду, здесь даже развернули пункты временного размещения. Но скоро это, похоже, останется позади. Стихия отступит, а дождливый циклон переедет в соседний регион.

Прогноз погоды на выходные 4 и 5 сентября 2021 года в Краснодаре обещает солнце. Только планировать отдых на природе лучше не стоит. С приходом дождей город покинула жара. Она больше месяца томила жителей краевого центра.

Прогноз погоды на выходные 4 и 5 сентября 2021 года в Краснодаре обещает резкое похолодание. Уже в пятницу, 3 сентября, столбики термометров сбросили около десяти градусов. Температура воздуха впервые за лето опустилась до плюс 19.

Такая погода порадует аллергиков. Резкое похолодание прекратит буйное цветение амброзии и других растений. Это означает, что сезон аллергии закончится раньше, чем обычно.

Пока это предварительная информация. Она еще может измениться. Но в ближайшие выходные аллергики точно задышат полной грудью.