С заботой о детях. В «Губернском» приступили к возведению сада-яслей на 300 мест

Фото: «ЮгСтройИнвест».

«Губернский» называют самым семейным микрорайоном Краснодара. Жители выбирают его из-за прекрасной инфраструктуры, качественного благоустройства и хорошей транспортной доступности! Здесь - красивые зеленые аллеи, яркие детские площадки, крытые тренажерные залы и даже современный памп-трек! Для детей застройщиком были возведены два детских сада и школа на 1550 мест. Сегодня в микрорайоне начались работы по строительству еще одного, третьего детского сада-яслей. Площадь будущего здания - шесть тысяч шестьсот квадратных метров. Учреждение рассчитано на 16 групп и сможет принять 300 ребят, в том числе самых маленьких - от полутора до трех лет.

Фото: «ЮгСтройИнвест».

На двух этажах здания разместятся групповые ячейки, пищеблок, музыкальный и физкультурный залы, медицинский кабинет. Учреждение оборудуют всем необходимым для комфортного пребывания и развития воспитанников. Детские учреждения застройщик всегда разрабатывает с учетом последних строительных тенденций и самых высоких стандартов.

- Социальная обеспеченность микрорайонов очень важна для нас! Мы делаем так, чтобы у наших жителей все необходимое было в шаговой доступности. Поэтому социально важные объекты возводим вместе с жилыми домами. В том числе этот, третий детский сад-ясли. Хочу поздравить жителей с этим радостным событием! А строителям желаю удачи! Специалисты «ЮгСтройИнвест» вложат душу и все свои знания, чтобы садик получился комфортным, качественным, ярким и современным! - подчеркнул в беседе с журналистами заместитель генерального директора группы компаний «ЮгСтройИнвест» Андрей Анашкин.

Фото: «ЮгСтройИнвест».

Этот детский сад - 16-й в копилке группы компаний “ЮгСтройИнвест”. За 18 лет работы застройщик также возвел 206 домов и 5 школ в трех городах: Ставрополе, Ростове-на-Дону и Краснодаре.