А лисички взяли спички: дети в Краснодаре устроили прыжки через пылающий трамплин

Фото: кадр из видео

В краснодарском скейт-парке, который находится в Вишняковском сквере, дети устроили прыжки через открытый огонь. Маленькие экстремалы подожгли трамплин и ринулись перепрыгивать через вспыхнувшее пламя на своих самокатах.

Смельчаки сначала налили на спортивный снаряд горючее вещество, а затем подожгли его с помощью зажигалки. Пламя вспыхнуло моментально. Опасные игрища дети сняли на камеры своих смартфонов.

Видео сразу же разлетелось по местным соцсетям. Пользователи разделились на два лагеря:

- Вау! Круто! Смело! - писали одни.

- Это недопустимо! А если кто упадет в огонь? - Возмутились другие.

Но были среди комментаторов и те, кто сравнил это огненное представление с традицией, которую принято соблюдать на праздник Ивана Купалы.

- На Ивана купала через костер сигали и ничего! - отметили пользователи.

Зрителями этого представления стали такие же маленькие любители экстремальных развлечений. Некоторые, восхитившись поступком своих приятелей, начали им аплодировать и громко смеяться. Но были среди них и те, кто остался равнодушным к такому поступку - по всей видимости, для детей такое поведение оказалось нормой. Взрослых поблизости не оказалось. Возможно, их присутствие остановило самокатчиков.

К счастью, все обошлось без происшествий: юные экстремалы остались целы и невредимы. Однако отметим, что такие игры могут быть очень опасны как для детей, так и для взрослых.