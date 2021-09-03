Влетел в машину на самокате: в Анапе погиб арбитр FIFA по пляжному футболу

Умер Александр Березкин. Фото пресс-службы РФС

Врачи анапской больницы 4 дня боролись за жизнь Александра Березкина. 3 сентября арбитр FIFA умер в реанимации, не приходя в сознание.

- Российский футбольный союз выражает глубочайшие соболезнования семье и близким Александра, - опубликовали слова сожаление о безвременном кончине спортсмена на сайте РФС.

28 августа мужчина, управляя своим самокатом, врезался в автомобиль. По словам очевидцев, удар был очень сильным, мужчина слетел с самоката и ударился головой о землю. Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи осмотрели пострадавшего и немедленно доставили в больницу, где медики диагностировали у него тяжелую травму головы. Четыре дня в реанимации шла борьба за жизнь пациента, но, к сожалению врачи оказались бессильны.

В Федерации пляжного футбола сообщили, что 41-летний Александр Березкин – единственный судья, участвовавший в четырех чемпионатах мира. В том числе и в чемпионате мира в Москве, который проводился в этом году. В нем победила сборная России.