Осенний сезон наблюдения за птицами начался в Сочи

фото курорта Красная поляна

В горах Сочи начались наблюдения за осенней миграцией птиц, которые перелетают Кавказский хребет на зимовку в страны Азии, Центральной и Южной Африки. А для того, чтобы лучше увидеть массовые пролёты птиц, бёрдвотчеры (так называют специалистов, которые наблюдают за пернатыми)поднимаются к панорамным площадкам, оттуда небо над хребтом Аибга просматривается яснее всего. Все наблюдатели за птичьей миграцией вооружены фото-видеоаппаратурой и, конечно, биноклями.

-Красная Поляна – одна из лучших локаций для осеннего наблюдения за птицами. Канатные дороги поднимают к самым высокогорным смотровым площадкам, а оборудованные экотропы растянулись на 50 километров в четырёх высотных поясах, позволяют увидеть, как осенью природа в горах начинает преображаться, - говорят в Сочинском нацпарке. Смешанный лес и разнотравье меняют окраску от ярко-зеленой на Поляне 540 до буро-красной на Поляне 2200. А на конечных станциях дорог наблюдают не только перелёт птиц, но и увидели первый снег.

Самой популярной площадкой для любителей бёрдвотчинга стала смотровая с панорамным обзором 360° на высоте 2200 метров над уровнем моря, где есть бесплатные бинокли на наблюдателей. С этой высоты птичьего полёта открывается вид на Колхидские ворота между горами Чугуш и Фишт и долину реки Мзымта. Кстати, этим маршрутом птицы пользуются на протяжении сотен лет.

Сейчас над Красной Поляной летят на Юг хищные птицы: канюки, осоеды и разные виды орлов и ястребов. Для наблюдения за перелётными стаями орнитологи рекомендуют захватить с собой в горы бинокль и вооружиться терпением. Опытные бёрдвотчеры помогают учёным вести подсчёт всех замеченных птиц, а любители даже устраивают соревнования – кто увидит больше пернатых. Интересно, что людям наблюдение за птицами помогает восстановить жизненную энергию, а эффект бёрдвотчинга за необходимость сосредоточиться можно приравнять к медитациям и йога-практикам.

Наблюдать за перелётными птицами в небе над Красной Поляной можно будет до конца октября.