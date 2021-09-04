Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 4 сентября 2021 года: более 1,8 миллиона жителей Кубани уже поставили прививку от COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru/

Массовая вакцинация на Кубани идет ударными темпами. Прививку от страшной инфекции уже поставили свыше 1,8 миллиона человек. Эта цифра увеличивается на несколько тысяч каждый день. Об этом сообщает Оперативный штаб региона.

Также на Кубань идет ревакцинацию от коронавируса. Повторно привились от инфекции 16 448 человек.

Считается, что коллективный иммунитет появляется, когда прививку ставят минимум 80% взрослого населения региона. Именно это показатель заявлен как план на Кубани. Задача – достичь его до ноября 2021 года. К этой дате прививку должны поставить 2,7 миллиона жителей Краснодарского края, то есть еще 900 тысяч человек.

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