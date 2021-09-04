Закидали камнями: мужчины забрались в клетку со страусами и издевались над ними на Кубани

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Этот инцидент потряс 67-тысячный Славянск-на-Кубани. Он случился поздним вечером в пятницу, 3 сентября. Молодые парни прогуливались по Северному парку города, пока не наткнулись на вольер со страусами. Жажда приключений и градус алкоголя сделали свое. Они быстро перешагнули забор и устроили бойню с птицами.

- Они были под градусом, на ногах еле стояли, – писал очевидец Михаил в социальных сетях. – Показалось, что они даже сперва испугались. Начали бросать в птиц камни.

После пары бросков ребята пошли уже врукопашную. Они начали драться с птицами: били руками, пинали ногами. Жертвы спасались бегством. Но даже это не помогало. Спустя минуту все повторялось.

- Затем они начали поливать их газировкой, – добавил Михаил. – Мы уже ничего не понимали.

Казалось, что не понимали происходящее даже уличные бойцы. Они никак не реагировали на замечания очевидцев. Напротив, только сильнее были птиц.

- Сейчас по данному факту проводится проверка, – рассказал «КП» – Кубань» источник в правоохранительных органах.

Чем закончилось избиение птиц, неизвестно. Также пока непонятно, получили ли животные увечья. Молодых людей уже ищет полиция.