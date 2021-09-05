Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 5 сентября 2021 года: показатель заболеваемости на 100 тысяч населения увеличился до 1195,4

Фото: admkrai.krasnodar.ru
Пандемия коронавируса не отступает. Уже несколько недель на Кубани фиксируется не менее 200 новых случаев заражения. Краснодарский край переживает третью волну COVID-19.
Сколько она продлится, неизвестно. Прогнозы не дают даже опытные медики. Но уже понятно, что впереди новые волны – всплески заболеваемости.
Считается, что лучший способ избежать заболевания – вакцинация. Она началась на Кубани еще в прошлом году. За это время прививку от COVID-19 поставили свыше 1,8 миллиона жителей Кубани.
Пока заражаемость не падает. Она продолжает расти. Показатель заболеваемости достиг 1195,4 на 100 тысяч населения.
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