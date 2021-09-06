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Общество6 сентября 2021 11:44

На дороге – колея, асфальт крошится: улицу Октябрьскую в Краснодаре подрядчик восстановит за свой счет

Не прошло и года, как проезжая часть стала рассыпаться
Оксана КАДОЧНИКОВА
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Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Асфальтовое покрытие на улице Октябрьской от Ленина до Северной не продержалось и года. Практически сразу после ремонта дорога потрескалась, местами образовались ямы и колея. Подрядчику, который провел некачественную работу, придется вновь загонять строительную технику на объект. Причем за собственный счет.

- В настоящее время департамент транспорта и дорожного хозяйства ведет претензионную работу с компанией-подрядчиком, которая выполнила ремонт, делается это для дальнейшего устранения дефектов на дороге по улице Октябрьской в рамках гарантийных обязательств, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Разрушающийся участок дороги уже обследовали специалисты мэрии. На первом этапе уберут асфальт. После этого приступят к укладке нового слоя.

Улица Октябрьская в Краснодаре после ремонта
Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ