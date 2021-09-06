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Общество6 сентября 2021 12:14

«Теперь и меня называют понаех»: у переселенцев на Кубань появился свой гимн

Краснодарский музыкант Виктор Кукарекович написал шутливую песню, которую признали неофициальным символом
Ева МУР
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Каждый год на Кубань переезжают тысячи россиян

Каждый год на Кубань переезжают тысячи россиян

В Краснодарский край ежегодно прибывают сотни новых жителей. Отдохнув на теплом юге, гости курортного края стремятся поселиться ближе к морю. Столица Кубани давно полюбилась жителям страны, а гостеприимный Краснодар принимает россиян к себе на ПМЖ. Среди местных уже несколько лет бытует шутка про нерезиновый город. А слово, которым обозначают вновь прибывшего - понаех, стало своего рода клеймом.

Хотя бытует мнение, что это лишь комплексы самих понаехавших, на самом деле новые поселенцы на Кубани вполне уживаются с коренными. И даже стараются подражать их южному говору.

Так и в песне Виктора Кукарековича, уроженца Североуральска Свердловской области, звучат искусственно приглушенные "гэ". Музыкант посвятил ее понаехам.

- Я приехал в Краснодар за теплом и морем. За тем, за чем едут сюда все, - смеется Кукарекович, рассказывая "КП" - Кубань", как родилась песня. - Потом понял, что море от Краснодара находится на приличном расстоянии благодаря пробкам. Поэтому клип к этой песне записывался в Турции.

Надо сказать, все приезжие жители Кубани шуточную песню оценили и признали неофициальным гимном. Но хотели бы добавить куплет про те самые пробки.

- Надо было вложить в песню еще и то, как разнится жизнь курортная от простой бытовой на Кубани. Отдыхать, как говорится, везде хорошо! Тогда бы потом у всех понаехов и разочарований не было, что нарисовали картинку, а она не сбылась, - говорят в многочисленных сообществах понаехов в Краснодарском крае.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ