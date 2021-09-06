Уродились опята, грузди и даже трюфель: Где в Краснодарском крае самые грибные места

Фото: Анатолий КАРАВАЕВ

В этом году урожай грибов в Краснодарском крае радует любителей «тихой охоты». На Кубани держалась необычайно снежная зима, а затем пришли дождливые весна и лето. Обильные осадки оживили леса, создали идеальные условия для роста боровиков, опят и сыроежек. Грибники надеются, что и осень не подведет, а из леса они будут выходить с полными корзинами.

Фото: Павел СОРОКАТЫЙ

- Весной было много шампиньонов, в июне – лисичек, сейчас пошел цезарский гриб. Белые грибы были, но не в таком количестве, как в Горячем Ключе, мы туда за ними ездили, - рассказал «КП» - Кубань» грибник из Кабардинки Павел Сорокатый.

- Грибы идут волнами, и срок их короткий. Насекомые тоже не дремлют. Весной мы собирали сморчковые даже там, где их никогда не находили. В мае появились трюфели, трутовик серно-желтый, а затем лисички. В августе после дождей пошли белые, болетовые, сыроежки, цезарский гриб, обабки и дубовики, - добавляет Наталья Арифанова из Геленджика.

В надежде собрать заветное лукошко грибники проходят не один километр, а грибные места зачастую держат в секрете, хотя своими находками иногда делятся в специальных группах в соцсетях. В этом сезоне больше всего грибов уродилось в лесах Северского, Туапсинского, Абинского, Апшеронского и Крымского районах. Также набрести на «шляпочных» можно в окрестностях Горячего Ключа, Геленджика, Новороссийска, Сочи и Анапы. Некоторым ценителям природных даров несказанно везло – им попадались трюфели. Эти грибы считаются самыми дорогими и приравнены к деликатесам. Чаще всего этот вид можно найти под землей у корней деревьев. В Краснодарском крае трюфель облюбовал Черноморское побережье.

Фото: Павел СОРОКАТЫЙ

Как отмечает грибник со стажем Иван Краснов из Краснодара, с приходом осени появились опята, сыроежки, валуи, ежовики и грузди. По его мнению, в середине сентября начнется настоящий рай для любителей «тихой охоты».

- Сейчас прошли дожди, температура воздуха упала, но еще комфортна. Ждем активного роста грибов, особенно в тех местах, где они любят расти, - в лесах, предгорьях и низинах. Я планирую делать вылазки на побережье в район Новороссийска и в Горячий Ключ, чтобы запастись на зиму, - отметил краснодарец.

Грибники стараются соблюдать определенные правила, когда выходят в лес.

Фото: Анатолий КАРАВАЕВ

- В первую очередь нельзя срывать грибы вместе с корнем. Их лучше срезать ножом. Тогда не повредится грибница, а значит, на следующий год на этом же месте будет урожай. Не стоит брать с собой неизвестные грибы, а тем более готовить их. Можно отравиться. Лучше собирать грибы подальше от дорог. Тогда ваша находка будет экологически чистой, - поделился Иван Краснов. – Ну и, конечно, в лес идти надо с хорошим настроем, а выходить – с благодарностью. Тогда вам всегда будет сопутствовать удача.