Сергей МИРОНОВ: «Нужно думать не о деньгах, а о людях»

Партия «Справедливая Россия - Патриоты - За правду».

Лидер партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Сергей Миронов приехал в столицу Кубани. Командировка оказалась насыщенной - свой визит он начал с общения с однопартийцами. Следующий пункт программы - встреча с руководителем региона Вениамином Кондратьевым.

Земли важно защитить

В мае на Кубани запретили перевод земель сельхозназначения под жилую застройку. Если бы регион отдал участки только застройщикам, то мог бы очень много потерять в других отраслях, особенно если речь идет о виноградопригодных землях. Сергей Миронов отметил эту инициативу губернатора.

- Я прекрасно понимаю, что значит для Краснодарского края сельхозугодья. Какие лакомые куски хотели заполучить застройщики, чтобы строить там «человейники». Так что, безусловно, принятый запрет был правильным, - отметил депутат.

Еще одна тема, которая была поднята во время беседы с губернатором, - проблема получения высшего образования успешными спортсменами. У партии «Справедливая Россия - За правду» есть идея создать специальную программу обучения для таких атлетов. Участники различных соревнований, которые отстаивают честь края, должны иметь возможность совмещать учебу и большой спорт без ущерба для себя. И, по словам Сергея Миронова, инициатива нашла отклик у главы региона.

Сергей Миронов. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Компенсации давно требуют увеличения

Кроме того, лидер эсеров подробнее остановился на обсуждении одной из инициатив фракции «Справедливая Россия». Она касается возникновения и последствий ЧС. В частности, партия настаивает на увеличении компенсаций пострадавшим в ходе ЧС на 45%, привлечении федеральных средств к борьбе с региональными ЧС, мерах профилактики подтоплений и налоговом вычете на страхование жилья.

- Ситуация со стихийными бедствиями повторяется из года в год, а в этом году достигла рекордных масштабов. Мы настаиваем на увеличении компенсаций пострадавшим от ЧС, так как эти выплаты не индексировались с 2014 года. Только подумайте, 10 тысяч рублей - что на эти деньги может сделать человек, пострадавший от стихии, - отметил Сергей Миронов. - В июле я направил предложение премьер-министру Михаилу Мишустину. В августе он поручил проработать вопрос индексации, надеюсь, что пособия в итоге будут повышены.

Многодетным семьям не придется ждать

Во время встречи с губернатором Кубани руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе Сергей Миронов поднял тему выделения земли многодетным семьям.

- Ситуация во многих регионах такая: на тебе боже, что нам не гоже. Положен вам земельный участок - получите вон там, за 200 километров от города. В болоте, дорог нет, электричества нет, ничего нет, - сказал Сергей Миронов. - Есть и другая ситуация - участок хороший, дороги и электричество есть, но у многодетной семьи нет денег на строительство дома - участком воспользоваться они не могут.

В связи с этим фракция предложила многодетным семьям предоставлять денежную компенсацию в размере кадастровой стоимости земельного участка.

- Многим эти деньги очень бы помогли, особенно в нынешние непростые времена, - отметил Сергей Миронов.

На компенсации потребуется порядка 15 миллиардов рублей. Поэтому в этом вопросе краю нужна поддержка на федеральном уровне.

- Нужно думать не о деньгах, а о людях! - подчеркнул руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

КСТАТИ

Лидер справороссов предлагает за третьего ребенка полностью списывать долги по ипотеке

Во время визита в Краснодар Сергей Миронов встретился с представителями Союза многодетных семей «Кубанская семья». За чашкой чая мамы, которые воспитывают больше трех детей, рассказали о том, какие мероприятия проводит организация, чем помогают многодетным родителям. Для большинства таких семей главной проблемой становятся жилищные условия.

Сергей Миронов на встрече с многодетными мамами.

По словам лидера партии «Справедливая Россия - За правду» Сергея Миронова, далеко не у каждой семьи есть средства на оформление ипотеки. Но решить жилищные вопросы позволит строительство социального жилья.

- Давайте будем строить не хрущевки, а нормальные комфортабельные дома, в которые от имени государства можно заселять людей по программе социального найма. Преимущество отдавать семьям с детьми, - предложил лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов. - Да, такую квартиру нельзя приватизировать, но жить-то можно!

Кроме того, партия предлагает молодым семьям выдавать беспроцентный кредит на постройку дома или покупку квартиры.

- Например, молодая семья получает кредит. С рождением первенца полагается списание 25% долга, после появления второго - 50%. А вот когда в семье рождается третий ребенок, значит, пошла прибавка населения - за это весь долг и прощается, - рассказал Сергей Миронов.