Всех пересадить с авто на троллейбусы и автобусы: урбанист рассказывает, почему Краснодару не нужны машины

Автомобилисты заинтересованы в общественном транспорте

В эфире радио "КП" – Краснодар" - премьера! Новая программа - «Краснодарский урбанист».

Известный в городе урбанист Константин Трудик обладает своим взглядом на город и его благоустройство. В новой программе он высказывает своё мнение о нововведениях и рассказывает о том, как спланировать комфортную для проживания среду.

Тема первого выпуска - «Выделенки»: зачем они нужны в большом городе".

- Автомобиль самый не экономичный вид транспорта. Он занимает максимально места относительного одного пассажира, а критическая нагрузка дорог вырастает очень быстро. Общественный транспорт же работает ровно наоборот. Чем больше пассажиров в общественном транспорте, тем лучше они вместе себя чувствуют. На самом деле единственный способ, который нащупал цивилизованный мир – развитие общественного транспорта большой вместимости. Ставки нужно делать на него, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда - Краснодар» наш новый ведущий Константин Трудик. – В интересах автомобилистов пересадить как можно больше людей на общественный транспорт. Лично им будет больше дороги.

Кстати, сейчас в Краснодаре идет голосование за выделенную полосу для общественного транспорта на улице Ставропольской. Оно - на Госуслугах. Больше тысячи горожан уже проголосовали «за» появление полосы «А» на Ставропольской. А тему выделенных полос в Краснодаре Константин Трудик продолжит в понедельник, 13 сентября в 13:30.