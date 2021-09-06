Отпуск с прививкой: Где дешево и сердито отдыхали россияне

Туристов не отпугнули антиковидные меры Фото: Виктор КЛЮШКИН

Сезон отпусков (который еще принято называть высоким) на курортах Краснодарского завершился.

- В регионе побывало более 12,4 млн отдыхающих. Основной турпоток пришелся на Сочи – курорт посетили почти 4,5 млн гостей, второй по количеству принятых туристов стала Анапа – 2,5 млн, третим – Геленджик, который с начала года принял 2,3 млн отдыхающих, - подсчитали гостей в минкурортов Краснодарского края.

Как выяснилось, туристов со всей страны не остановили антиковидные ограничения. По данным системы бронирования отелей Bronevik.com, количество путешественников в Краснодарский край уменьшилось в августе на 21-22 процента по сравнению с июлем.

Пляжи по-прежнему полны Фото: Максим ПЕСКОВ

Отказались от брони и того меньше - всего 10 процентов туристов.

Средний чек на проживание в отелях и гостиницах Краснодарского края составил 11 532 рубля. Отдыхали россияне (тоже в среднем) не больше трех ночей.

Отдыхать осенью приедут настоящие ценители Фото: Максим ПЕСКОВ

В Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Геленджике цены на проживание этим летом упали на 5-10 процентов, а в сочинском Адлере - наоборот подросли на 12 процентов. И только в Анапе все осталось на уровне прошлого лета.

Море стало чуть прохладнее Фото: Максим ПЕСКОВ

Примечательно, что представители туриндустрии, чтобы не просесть из-за введенных эпидемиологами ограничений, взялись компенсировать полностью или частично расходы гостей на ПЦР-тест. Отдыхающие это явно зачли им в плюс.

За сколько можно было отдохнуть

Отдыхать осенью приедут только ценители "бархатных" температур и прохладного моря. С сентября в городах на побережье погода сделала крутое пике и застопорилась на отметке +25 градусов. К слову, пляжи Анапы, Сочи, Геленджика и их окрестностей не пустеют. Бархатный сезон продлится здесь до 10 октября.

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