Тыква - как карета для Золушки: На Кубани вырастили царь-овощ

Фото: Маским ВЕЛИЧКО

Тыква-гигант стала абсолютным чемпионом в конкурсе бахчеводов России и ближнего зарубежья «Агробатл-2021». Вырастил ее фермер Максим Величко из Новопокровского района. Когда огромный плод поставили на весы, зрители и члены жюри ахнули - он весил более полутонны. «Королева» грядок была высажена весной. Заботились о ней, как о ребенке. Сначала семя взошло в специально созданных условиях. Затем тыковка была пересажена в большой мешок с торфом и только после того, как она окончательно окрепла, ее переселили в большой парник. По словам агрария, растение не пичкали «химией». Чтобы оно пошло в рост, использовали традиционное удобрение.

- Все выращено на органике. Восполнение макро- и микроэлементов производилось водорастворимыми удобрениями. Но основной комплекс – это навоз. Не менее важен выбор сорта тыквы. Мы использовали «Атлантик гигант», он склонен к активному росту. То есть не просто так взяли обычную тыкву и раскачали ее до беспредела шприцами. Особый уход и сорт, - поделился с «Комсомольской правдой» - Кубань» Максим Величко.

Сейчас тыква-богатырша гостит в Ставропольском крае. Она выставлена в качестве экспоната в фермерском хозяйстве, где проводился конкурс. Через месяц ее привезут обратно на родину.

- Тыкву придется разделать. Возможно, отдадим в общепит. А семена, которые будут в ней, могут быть использованы для нового урожая, - сообщил аграрий.

Гигантской в хозяйстве кубанского фермера уродилась не только тыква, но и арбуз. Полосатик весом почти 60 килограммов уступил всего несколько позиций лидеру соревнований и занял второе место.

Максим Величко стал не единственным представителем Краснодарского края на конкурсе крупного урожая. Фермер из Тбилисского района Армен Кулахсзян также привез на Ставрополье тыкву. Она набрала вес до 294 килограммов и заняла третье место.