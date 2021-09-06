Читал молитвы, говорил о крушении самолета: в Краснодаре задержали рейс в Москву из-за пассажира, который сообщил, что лайнер рухнет

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Вылет пассажирского самолета из Краснодара в Москву задержали на час из-за неадекватного поведения молодого человека. По словам очевидцев, после регистрации и рассадки парень начал читать вслух странные молитвы с закрытыми глазами, а потом сообщил, что купившие билеты на этот рейс не долетят до столицы, а рухнут через 40 минут после взлета. Паника охватила салон, люди обратились к экипажу.

- Он говорил, что души тех, кто находится на борту, будут принесены в жертву. Все испугались, захотели выйти. После чего подошла стюардесса и спросила, что происходит. Узнав, в чем дело, она вызывала полицию и службу охраны аэропорта, - рассказала «КП» пассажирка злополучного рейса Валерия Морякова.

Как выяснилось позже, жути на пассажиров нагнал некий Влад. Молодой человек любит пранк. Когда он понял, что в закрытом пространстве можно устроить шоу, он начал действовать. И в итоге его действия привели к тому, что нарушителя спокойствия сняли с рейса и отвезли в полицию.

- Полицейские доставили 23-летнего краснодарца в дежурную часть в аэропорту Краснодара. Позже он был направлен на медицинское освидетельствование, которое подтвердило наличие алкоголя. В отношении него составлен административный протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения, - сообщили сайту "КП" - Кубань" в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Потом помимо штрафа в 500 рублей нарушителю спокойствия пришлось потратиться и на новый билет до Москвы. В общем, пранк под градусом обошелся ему в круглую сумму, а остальные пассажиры опоздали на другие самолеты. Многие летели через столицу транзитом.