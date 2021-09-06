Работа кипит под землей: Сергей Галицкий занялся реконструкцией самого старого кинотеатра юга России

Пока территории легендарного здания обнесена забором Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Кинотеатр «Аврора» находится в самом центре города – на улице Красной. Ежедневно мимо него проезжают сотни тысяч машин. Но здание уже давно не радует горожан своим видом.

Обшарпанные стены, разрисованный фасад и разбитые заборы не давали покоя местным жителям. В их числе был и Сергей Галицкий. Бизнесмен сам вызвался привести самый старый кинотеатр юга в России в порядок.

Фото: администрации Краснодарского края

Он обратился в зарубежное архитектурное бюро и даже представил проект. Он появился в начале 2021 года. Уже весной мэрия Краснодара организовала опрос: горожане сами выбирали, как будет выглядеть «Аврора». Вариант Сергея Галицкого поддержало большинство – свыше 95%.

По задумке, кинотеатр превратится в огромный центр досуга с концертными и выставочными залами. Но здание сохранит свой исторический вид и останется памятником архитектуры. Что важно, все развлечения будут под землей – на глубине в 21 метр.

Фото: администрации Краснодарского края

Разработкой проекта занималось бюро GMP. Оно же проектировало стадион и парк «Краснодар». Неизвестны только точные сроки окончания строительства.

Но первые результаты работы уже есть. Площадь вокруг кинотеатра обтянули новым забором. Из-за высоты ограждения не видно, что происходит внутри. Тем более работы проходят на большой глубине – 21 метр. Увидеть происходящее со стороны просто невозможно.

Нынешняя реконструкция уже не первая для здания Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Рабочие то и дело заходят через проходную. Но проскочить вместе с ними не получается. Ребята все как один – в фирменных жилетах и касках. На вопросы они никак не отвечают.

- Работы ведутся, – бросает мужчина и уходит на стройку.

Внешне кинотеатр пока никак не изменился. Его обтянули огромным полотном. Сквозь него не видно ничего. Глухая темнота даже ночью.

Местные жители уже ждут открытия кинотеатра Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Но главное – объект не забросили.

Легендарный кинотеатр уже больше пяти лет стоит на ремонте. Впервые его закрыли на реконструкцию еще в 2015-м. Обещали привести в порядок фасад, сделать косметический ремонт внутри. Но люди, которые обещали сделать из «Авроры» конфетку, пропали.

Сейчас они есть. Сергей Галицкий привык все доказывать на деле. Без сомнений, «Аврора» станет еще одним шедевром, который подарит городу бизнесмен.