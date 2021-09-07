Повернуты к гигантскому камню: какие тайны хранят 14 новых дольменов, найденные в горах Сочи

Фото: архив Михаила Кудина

Село Шхафит затерялось в Лазаревском районе Сочи, но местные его хорошо знают. И туристы спешат сюда, когда узнают о том, что в одном из частных домов располагается уникальный «экскурсионный объект» - дольмен. В тридцатых годах прошлого века жителям села Шхафит раздавали земельные участки. Один из них был в прекрасном месте, но «с одним обременением» – посредине участка возвышался дольмен. Во все времена и до сей поры ученые спорят о происхождении этих мегалитов, высказывая разные гипотезы – мистические, исторические и даже космические. Жить по соседству с дольменом многие боялись, а семья Боус взяла этот участок, рядом с дольменом построили дом, а потом сделали свой двор туристической достопримечательностью.

Дольмен во дворе - одно из чудес Сочи. В 1974 году он попал в государственный реестр исторических памятников и охраняется государством. А для семьи Боус дольмен «родная достопримечательность», а еще и семейная реликвия. Целые поколения выросли по соседству с этим памятником Древнего мира.

Дольмен во дворе дома

- Я всю жизнь живу рядом с дольменом и, конечно, в детстве мало что знала об этом загадочном сооружении на нашем участке, который когда-то выделили моему прадеду Исмаилу Боус, - рассказывает хозяйка дома Даханеф Гвашева. – Естественно, дольмен всегда как-то притягивал, будоражил воображение. По-настоящему загадка дольменов до сих пор не разгадана – это тайна веков. Известно, что дольмен – культовое сооружение древних людей, живших в этих местах. Дольмены располагались на геологических разломах земной коры. По мнению исследователей, такие сооружения обладают сильной энергетикой.

- А на вас такая энергетика как-то влияет?

- Бывает, когда в дом приходит слишком много людей, чувствуется некая усталость. Однако к утру атмосфера во дворе как будто очищается, - говорит Даханеф Гвашева. - Ничего не хочу утверждать, но как-то одному нашему родственнику дольмен помог вылечиться от тяжелой болезни. Он полежал на нем, и все прошло. Что касается меня лично, то мне ближе гипотеза, что дольмены - это вход в параллельные миры. Этот мир пока себя не проявляет, но иногда над нашим дольменом видится неяркое свечение.

За экскурсию к дольмену семья Даханеф Гвашева берет деньги. Дети до 7 лет - бесплатно, все остальные - по 50 рублей с человека. Но, впрочем, в Лазаревском районе Сочи «шхафитский дольмен» далеко не единственный. В горах есть и целые скопления мегалитов, некоторые найдены всего несколько месяцев назад. И попасть к ним можно совершенно бесплатно.

Михаил Кудин рядом с найденным им дольменом. Фото: архив Михаила Кудина

Михаил Кудин многие годы изучает историю дольменов на Кавказе и в Краснодарском крае. Михаил - внештатный научный сотрудник Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований имени Керашева, а работал начальником караула Лазаревской пожарной части МЧС. Сейчас он на пенсии и все свободное время посвятил изучению дольменов. - В начале лета мы с коллегами-энтузиастами провели очередную экспедицию в район урочища Макопсе и реки Куюк, где обнаружили дольмены, - рассказывает Михаил Кудин. - В этом районе проходили древние тропы, и дольмены, скорее всего, выполняли здесь роль «навигационных указателей», как бы защищали тропу от злых духов. Еще об одном скоплении дольменов исследователь узнал чисто случайно. Про таинственные мегалиты поведали местные охотники. Вместе с друзьями-энтузиастами он провел экспедицию, в ходе которой нашли и зафиксировали 14 ранее неизвестных дольменов. Для Черноморского побережья такое количество дольменов в одном месте - факт уникальный.

Фото: архив Михаила Кудина

- Хотя в нашем крае, конечно, есть скопления дольменов и в большем количестве, но они давно известны, - говорит мужчина. - А вот новая «дольменная группа», которую мы обнаружили в начале этого лета, была почти неизвестна. Конечно, у мегалитов много загадок, но есть и факты, которые трудно объяснить с позиций нашего времени. Например, нескольких космонавтов, когда они были на отдыхе в Лазаревском в санатории «Чемитоквадже», водили к известному дольмену на горе Годлик. Врачи взяли анализ крови до посещения дольмена и после. По возвращении в санаторий в физическом состоянии космонавтов отметили изменения. В частности, ни чем не объяснимое повышение содержания глюкозы в крови.

Фото: архив Михаила Кудина

Сам Михаил Кудин окончил радиотехнический техникум, первые физические измерения в районах «вновь открытых дольменов» он проводит лично и со знанием дела.

- Около дольменов я всегда испытываю странные ощущения, - рассказывает Михаил. - Порой, в голове не укладывается, как древние люди могли «поставить на дыбы» такие грандиозные каменные глыбы. Лично я придерживаюсь гипотезы, что дольмены – это некий вход в другой мир, в другое измерение. Моя точка зрения состоит в том, что дольмены служили для проведения обрядов посвящения. У многих древних племен были такие обряды перехода в иное состояние. Человек как бы символически умирал, оказывался «по ту сторону», где отсекалось все его прошлое, и он рождался новым человеком. Умирал мальчик, рождался жрец-шаман. Посредством дольмена он мог совершать путешествия в иное измерение и время. И когда шаману было необходимо пообщаться с духами, что-то попросить у них, вернуть душу больного человека, он использовал этот портал.

Фото: архив Михаила Кудина

Известно, что все дольмены стоят в местах геологических разломов, так называемых «надвиговых зонах планеты». Измерения в этих местах показывают, что здесь другое магнитное поле, что и фиксировал Кудин приборами во время многочисленных экспедиций к местным дольменам.

- У наших лазаревских дольменов очень необычное для мегалитов местоположение, - рассказывает Михаил Кудин. - Как правило, дольмены смотрят вниз по склону горы - в сторону реки, воды. А здесь расположение мегалитов весьма разнообразно. Некоторые смотрят как бы друг на друга. Рядом есть еще и «менгир» - это отдельно установленный камень. И четыре дольмена своими входами направлены прямо на него. Это точно что-то значит, мне еще предстоит в этом разобраться.

Кстати, по мнению Михаила Кудина, у древних людей мировоззрение было всеохватывающим, и каждый дольмен символизировал собой центр мира, где сходились все концы и начала бытия. Для древних очень важными являлись небесные направления.

- Многие факты говорят о значимом небесном направлении лазаревских дольменов. Чаще всего эти мегалиты направлены на восход, заход солнца, кульминацию небесных светил, состояния равноденствия и другие значимые астрономические даты, - рассуждает Михаил. - Это возможно был и день строительства дольмена либо день смерти человека, которого в нем погребали. Знаете, еще примечателен и тот факт, что примерно из трех тысяч дольменов, которые обнаружили на Кавказе, всего семь направлены в сторону сектора невидимого солнца. У нас солнце восходит с северо-востока и заходит на северо-западе. Но остается значительный сектор, примерно 90 градусов, где ни солнце, ни луна не всходят. Туда дольмены почему-то не направлены. Этот факт может говорить о том, что все-таки места расположения мегалитов связаны с небесными ориентирами. В ближайшее время Михаил Кудин вместе с товарищами-энтузиастами собирается провести измерения точных высот горных склонов в районе нахождения дольменов.

Фото: архив Михаила Кудина

- Дело в том, что в горной местности за счет склонов гор восход и заход солнца происходит позже или раньше. Следовательно, надо знать точную угловую высоту горных склонов, чтобы определенно сказать, в какую сторону направлены эти памятники, - говорит ученый. - Возможно, некоторые, из них «фиксируют» зимнее или летнее равноденствие.

Михаил Кудин собирается устроить очередную экспедицию к найденным им дольменам, чтобы еще раз попробовать разгадать их тайну.