Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 7 сентября 2021 года: свыше 400 тысяч жителей Кубани поставили прививку от COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru
Массовая вакцинация на Кубани не прекращается уже почти год. Она стартовала еще в конце 2019-го. За девять месяцев прививку от страшной инфекции поставили свыше 415 тысяч жителей Краснодара.
Сейчас в краевой столице развернуто 60 пунктов вакцинации, в том числе три круглосуточных. Они работают на базе поликлиник №7, 15 и 25.
- Несмотря на темпы вакцинации, эпидемиологическая обстановка в крае остается напряженной, - подчеркнула начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова.
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