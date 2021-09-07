Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 7 сентября 2021 года: свыше 400 тысяч жителей Кубани поставили прививку от COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Массовая вакцинация на Кубани не прекращается уже почти год. Она стартовала еще в конце 2019-го. За девять месяцев прививку от страшной инфекции поставили свыше 415 тысяч жителей Краснодара.

Сейчас в краевой столице развернуто 60 пунктов вакцинации, в том числе три круглосуточных. Они работают на базе поликлиник №7, 15 и 25.

- Несмотря на темпы вакцинации, эпидемиологическая обстановка в крае остается напряженной, - подчеркнула начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова.

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