Два санузла и три террасы: самую дорогую квартиру в Красной Поляне продают за 46 млн рублей

За эту квартиру просят 46 млн рублей. Фото: Кирилл Флутков.

Жилье в Красной Поляне Сочи стремительно дорожает. Новым трендом является то, что эта локация 3-й год подряд показывает высокую арендную ликвидность летом. Зимой понятно, что там и вовсе «всё сдано». При этом квартиры по ставкам сравнялись с первой береговой линией курорта Сочи. Таким образом, квартиры в Красной Поляне работают круглый год в отличие от жилья у моря, где есть чёткая сезонность. Ещё одной причиной является инвестиционная привлекательность.

Эксперты назвали суммы, за которые можно купить недвижимость в Красной поляне. Так самая дорогая квартира продается за 46, 5 млн рублей. Это просторная 100-метровая квартира, расположенная на улице Турчинского. В квартире две спальни, гостиная, два санузла и целых три террасы. Квартира будут передана новому хозяину полностью готовой для проживания со всей мебелью.

За эту квартиру просят 46 млн рублей. Фото: Кирилл Флутков.

- Объём предложения квартир на вторичном рынке Красной Поляны за 3 месяца, начиная с июня 2021 года, сократился более чем в 2 раза, - говорит независимый частный брокер, эксперт рынка недвижимости Сочи Кирилл Флутков. - В июне нынешнего года в этой локации экспонировалось 245 объектов, а к началу сентября в продаже остался лишь 121. В сентябре 2021 года средняя стоимость квартиры в Красной Поляне составляет 16,9 млн рублей, а средняя площадь – 59,4 кв. м. Сейчас самая доступная студия оценена в 7 млн рублей. Площадь квартиры - 31 кв. м, которая располагается в доме 2017 года постройки.

Поселок Красная Поляна

Это стоимость квартир, дома в Красной Поляне стоят дороже. Например, семь соток в центре поселка продают за 38 млн рублей.