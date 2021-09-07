Вместо моря - бассейны: почему бархатный сезон в Сочи идеален для посещения аквапарков

Аквапарк "Наутилус" Фото: Елена МОСКАЛЕВА

Жители курортных городов Кубани к отдыху подходят по-особому. Они и купаются подальше от общедоступных мест и в аквапарки ходят, когда основной поток туристов схлынет. Уж, если кататься на горках, так чтобы никто не мешал. Да и плавать лучше в полупустом бассейне. Поэтому идеальным временем для посещения аквапарков сочинцы считают начало сентября. Некоторые любители за бархатный сезон даже успевают посетить все, чтобы сравнить, что изменилось и какие новые водные аттракционы открылись.

К отдыху готовы! Фото: Елена МОСКАЛЕВА

Отдадим должное, аквапарков в Сочи хватает. Есть они и в Лазаревском районе, и в Адлере, и в Лоо, и в Красной Поляне, и на территориях некоторых здравниц (для их посещения вам выпишут спецпропуск). Цены примерно одинаковые. Так взрослый билет на весь день обойдется от 1250 до 2500 рублей, детский - от 1000 до 1500 тысяч, тариф на 4-е часа будет незначительно дешевле.

Яркие клумбы создают южную атмосферу Фото: Елена МОСКАЛЕВА

В бархатный сезон лучше, конечно, выбирать открытые аквапарки. Даже если в них вода не морская, аромат хлорки на свежем воздухе практически не ощущается.

Вид с горки "Косички" впечатляет Фото: Елена МОСКАЛЕВА

Как правило, в аквапарки ходят с детьми, а значит, их здесь всегда много. Но плюс в том, что «тусуется» малышня преимущественно на территории детских бассейнов. На горки повыше пускают с 10 лет.

Стандартный "перекус" Фото: Елена МОСКАЛЕВА

Если говорить о правилах, то у каждого аквапарка они свои. Но есть и общие: администрация не несет ответственность за вещи, которые ты сдаешь на хранение. А потому не стоит брать с собой украшения, документы, излишние деньги. А вот полотенце, крем для загара, головные уборы, солнечные очки, купальные принадлежности – взять необходимо. Из дополнительных трат - аренда «ватрушки» и спасательного жилета (на некоторые аттракционы без них не пускают). За них в среднем придется отдать от 100 до 150 рублей за все время пользования.

Кто устал от горок - плещется в бассейне Фото: Елена МОСКАЛЕВА

Что касается еды, то проходить на территорию аквапарка со своей снедью не разрешается, единственное исключение – вода. Провиант можно купить на месте: в основном это фаст-фуд, чай, кофе, прохладительные напитки и мороженное. Цены – стандартные. В аквапарке в Лазаревском стаканчик черного чая обойдется в 60 рублей, а хот-дог или гамбургер в 150. За бутылку «Колы» объемом 0,75 мл. придется отдать почти 100 рублей. Приготовят на территориях фуд-кортов и пиццу, и салаты, и даже пасту. Цены, примерно, как в городских кафе. На вкус тоже вполне съедобно.

Семья Акиньшиных приехали в Лазаревское из Ростова. Отдыхают почти неделю. Сняли номер в отеле напротив аквапарка. Это было пожелание детей.

- Нам чуть-чуть не повезло с погодой, - рассказывает глава семейства Андрей. – Дожди были, море штормило. Спасались аквапарком. Здесь волн нет, да и детям комфортно. Младшая даже плавать научилась. А со старшей соревнуемся на горках. Нравится, что нет столпотворения, только поднялся и уже можно скатываться вниз: не приходится стоять в очереди. А еще заметил, что здесь следят за безопасностью. Рядом с нами парни закурили, тут же подошла охрана: сделали замечание. Одним словом, пока нас все устраивает. И, кстати, мы впервые отдыхаем в Сочи в сентябре. Надеюсь, солнышко нас побалует.