В отелях мало свободных мест: бархатный сезон в Краснодарском крае стал продолжением летнего

Отдыхающих на побережье по-прежнему много Фото: Максим ПЕСКОВ

На курорты Краснодарского края вернулось тепло. Отдыхающие снова заполонили пляжи у моря.

Но если сейчас решить поселиться в популярном местечке Сочи, скорее всего, вам достанется уже то, что достанется. Многие уважающие себя отели и гостиницы на курорте забронированы еще на уровне предпродаж (прошлой зимой).

На берегах отдыхают тысячи людей Фото: Максим ПЕСКОВ

- У нас есть номера уровня "люкс", ну и постоянный поток помогает: кто-то съехал, другой заехал, - рассказывают "КП" - Кубань" в пятизвездочном отеле, где все включено.

На три ночи (в среднем столько позволяют отдыхать себе россияне на курортах) проживание в нем обойдется в 43 тысячи рублей.

Море приняло лазурные оттенки Фото: Максим ПЕСКОВ

Но разбег цен в это время года большой.

- Все зависит от того, есть ли на территории отеля подогреваемый бассейн, к примеру. Какие развлечения имеются. Уже прохладно постоянно проводить время у моря. А душа требует праздника. Понятно же, что дешевле сейчас будут те средства размещения, куда летом с пляжа вы приходили только, чтобы помыться и поспать после моря, - объясняет представитель туроператора в Краснодаре Олег Невидов. - Купить проживание в этом отеле в сентябре можно и за 15 тысяч рублей за три ночи.

Многие предпочитают осенний загар летнему Фото: Максим ПЕСКОВ

К слову, добротные апартаменты на "первой линии" с кухней и шикарным видом с балкона, где можно проводить вечера после заката, стоят чуть больше 18 тысяч за три ночи.

Примечательно, что цены на отдых в бархатный сезон на родных берегах Черного моря почти сравнялись с турецкими.

Анапа и Геленджик предлагают своим гостям не менее богатый выбор. Правда, все в том же эконом-классе "у бабушки Сирануш". Гостиницы с именем заполнены отдыхающими.

В минкурортов Краснодарского края подтверждают, турпоток этой осенью вырастет на 15 процентов.

На сайте бронирований приличные отели ограничены в предложениях

- Ожидается, что в бархатный сезон к нам приедут 2,3 млн отдыхающих. Это больше, чем в прошлом году, - сообщили в ведомстве. - Номера в четырех- и пятизвездочных отелях уже раскуплены на 85 процентов.

К слову, во время бархатного курортного сезона продолжают действовать все те же противоэпидемические меры. В гостиницах и отелях поселиться можно, имея сертификат о прививке либо ПЦР-тест и согласие на вакцинацию в течение трех дней. И судя по количеству отдыхающих, эти меры находят понимание среди россиян.

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