В отелях мало свободных мест: бархатный сезон в Краснодарском крае стал продолжением летнего

Отдыхающих на побережье по-прежнему много
Фото: Максим ПЕСКОВ
На курорты Краснодарского края вернулось тепло. Отдыхающие снова заполонили пляжи у моря.
Но если сейчас решить поселиться в популярном местечке Сочи, скорее всего, вам достанется уже то, что достанется. Многие уважающие себя отели и гостиницы на курорте забронированы еще на уровне предпродаж (прошлой зимой).
На берегах отдыхают тысячи людей
Фото: Максим ПЕСКОВ
- У нас есть номера уровня "люкс", ну и постоянный поток помогает: кто-то съехал, другой заехал, - рассказывают "КП" - Кубань" в пятизвездочном отеле, где все включено.
На три ночи (в среднем столько позволяют отдыхать себе россияне на курортах) проживание в нем обойдется в 43 тысячи рублей.
Море приняло лазурные оттенки
Фото: Максим ПЕСКОВ
Но разбег цен в это время года большой.
- Все зависит от того, есть ли на территории отеля подогреваемый бассейн, к примеру. Какие развлечения имеются. Уже прохладно постоянно проводить время у моря. А душа требует праздника. Понятно же, что дешевле сейчас будут те средства размещения, куда летом с пляжа вы приходили только, чтобы помыться и поспать после моря, - объясняет представитель туроператора в Краснодаре Олег Невидов. - Купить проживание в этом отеле в сентябре можно и за 15 тысяч рублей за три ночи.
Многие предпочитают осенний загар летнему
Фото: Максим ПЕСКОВ
К слову, добротные апартаменты на "первой линии" с кухней и шикарным видом с балкона, где можно проводить вечера после заката, стоят чуть больше 18 тысяч за три ночи.
Примечательно, что цены на отдых в бархатный сезон на родных берегах Черного моря почти сравнялись с турецкими.
Анапа и Геленджик предлагают своим гостям не менее богатый выбор. Правда, все в том же эконом-классе "у бабушки Сирануш". Гостиницы с именем заполнены отдыхающими.
В минкурортов Краснодарского края подтверждают, турпоток этой осенью вырастет на 15 процентов.
На сайте бронирований приличные отели ограничены в предложениях
- Ожидается, что в бархатный сезон к нам приедут 2,3 млн отдыхающих. Это больше, чем в прошлом году, - сообщили в ведомстве. - Номера в четырех- и пятизвездочных отелях уже раскуплены на 85 процентов.
К слову, во время бархатного курортного сезона продолжают действовать все те же противоэпидемические меры. В гостиницах и отелях поселиться можно, имея сертификат о прививке либо ПЦР-тест и согласие на вакцинацию в течение трех дней. И судя по количеству отдыхающих, эти меры находят понимание среди россиян.
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