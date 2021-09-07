Вышли вон: второклашку и третьеклассника, не оплативших проезд, высадили из автобуса

Скрин видео. Автор: ilyka747

Аня и Илюша отправились в школу в Горячем Ключе Краснодарского края (имена детей изменены) около 12 часов. Но старший брат потерял кошелек, а пропажу обнаружил уже в салоне автобуса. По словам школьников, водитель, узнав, что оплаты за проезд не будет, остановился и выставил их за дверь. После этого заплаканные ребята стали звонить отцу.

- Хорошо, что я был дома и смог подъехать за ними. Они проехали примерно полкилометра от дома и сделали звонок. Благо, телефон был у них с собой, - рассказал «КП» - Кубань" глава семейства Илья Савченко.

По его словам, дети могли сесть на городской автобус № 1. Именно этот маршрут проходит вблизи дома, на нем дети обычно и добираются до учебного заведения.

Руководитель компании-перевозчика опровергла информацию о том, что детей высадили из автобуса.

- Мы всегда довозим детей, даже если у них нет денег. Они действительно ехали в автобусе, но их никто не высаживал. Мальчик сказал, что потерял кошелек, но водитель не стал его выгонять. В какой-то момент дети вышли, водитель не обратил внимания, на какой остановке. У нас есть свидетели, - заявила Ирина Белай.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

В России действует закон, защищающий школьников от подобных ситуаций

- С 7 марта в России нельзя высаживать детей без денег, если они едут без сопровождения взрослых в общественном транспорте. За незаконную высадку ребенка, которому не исполнилось 16 лет, нарушителю грозит штраф до 30 тысяч рублей, - прокомментировал "КП" - Кубань" его действие адвокат Алексей Иванов.